Naidenoff: “No puede el presidente convocar al dialogo cuando su propio vocero a las 24hs incita a la violencia y al odio en la Argentina”

El senador Luis Naidenoff (UCR) al ser entrevistado por el programa Verdad/Consecuencia opinó sobre diferentes temas inherentes a la realidad social, política y económica del país.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado se refirió entre otras cuestiones a la renuncia del juez Canicoba Corral, y explicó que la justicia es uno de los poderes más corporativos, y uno de los grandes desafíos de la Argentina sobre todo con los jueces que están en Comodoro Py, que muchas veces no son parte de la solución sino del problema, pero cuando se habla de una reforma judicial se requiere reglas claras, porque esta coptación del poder político por parte de la justicia se termina pagando caro.

Una de las consecuencias son estos jueces que obtienen sanción a medias del Concejo de la Magistratura pero terminan con jubilaciones de privilegios escandalosas, y ninguno de los jueces que fueron acusados pueden justificar el propio patrimonio

Además sostuvo “una de las consecuencia son estos jueces que obtienen sanción a medias del Concejo de la Magistratura pero terminan con jubilaciones de privilegios escandalosas, y ninguno de los jueces que fueron acusados pueden justificar el propio patrimonio, y lo más tremendo es que son los jueces que definen la vida, el honor de cada uno de los argentinos que se someten al proceso, por lo tanto el desafío de una reforma judicial implica poner blanco sobre negro”.

Una Secretaria de DDHH que es un brazo ejecutor de la impunidad para avanzar en la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime

También comentó “la política tiene mucho de corporativismo, y están aquellos que piensan que ser amigo, o la designación de un juez implica una protección, pero los jueces ejercen protección mientras ejerces el poder, y cuando te alejas quedan con plenas facultades, ese es el error de la política, y también es un error el ir por todo y redoblar la apuesta, y no entender que se requiere un Poder Judicial absolutamente independiente, pero si el gobierno tiene idea de una reforma judicial cuyos indicios pasaron por una Secretaria de DDHH que es un brazo ejecutor de la impunidad para avanzar en la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime y se pierde de vista que los problemas hay que solucionarlos de raíz, el desafío está en esto”.

El legislador indicó que todos los gobiernos de cierta manera han intentado lograr cierto acompañamiento de la justicia, en función de un mentado criterio de independencia, y esto se ve porque la justicia arranca para investigar al poder que se fue, pero los jueces valientes son los que investigan al poder que detenta el ejercicio, y en esto la política y el Concejo de la Magistratura tienen mucho que ver, este es el desafío pendiente de la Argentina

El referente radical subrayó “son muchas las cuestiones, la pobreza, la exclusión, la marginalidad, la transparencia pero uno de los fundamentales es la cuestión del Poder Judicial, un ejemplo es la famosa investigación de las escuchas, por eso digo que los jueces de Comodo Py no son la solución sino parte del problema”.

Al referirse a la reunión con el presidente Fernández señaló “nosotros planteamos que no hay dialogo institucional sin un Congreso que tenga reglas claras en cuanto a su funcionamiento, pero convengamos que hay una fuerza política que gobierna cuyo poder lo detenta Cristina Kirchner, el presidente es parte de esa fuerza cuya estrategia para su conformación y el éxito electoral la generó el propio kirchnerismo, y el presidente tiene un gran desafío, cuando se convoca al dialogo a las fuerzas políticas, una cosa es la foto que ya la tuvimos, que fue cuando se estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y acompañó la oposición, lo que necesita la Argentina es la previsibilidad, pero esto se construye con reglas de juego claro”.

Seguidamente el senador agregó que el presidente debe demostrar que está a la altura de las circunstancias, primero debe superar las enormes contradicciones que se tiene en esta materia en cuanto al dialogo en la propia fuerza política, Juntos por el Cambio es una fuerza previsible.

No puede el presidente convocar al dialogo cuando su propio vocero a las 24hs incita a la violencia y al odio en la Argentina

Por su parte determinó “el presidente cerró la conferencia con reclamos, pero siempre prefiero mirar para adelante, en este sentido debe alinear la tropa cercana, no puede el presidente convocar al dialogo cuando su propio vocero a las 24hs incita a la violencia y al odio en la Argentina, pero más allá de esto lo positivo son dos coaliciones bien plantadas, la que gobierna y Juntos por el Cambio”.

Naidenoff dijo “nuestro espacio es infranqueable y eso lo tiene que saber el gobierno, acordar políticas previsibles requiere acordar con JXC, nosotros tenemos en claro cuál es el mandato que hoy nos toca, pero también el gobierno debe asumir ese rol, la Argentina tiene enormes desafíos, y problemas cotidianos, pero me quiero quedar con lo que dijo el presidente que hay un plan para la pos pandemia, pero pasaron siete meses y ya era hora, debemos conocer ese plan”.

Para finalizar añadió “no se tocaron temas puntuales fue un primer encuentro donde cada uno expresó lo que siente, y esperemos que no sea una simple foto, pero el desafío lo tiene el gobierno, y tiene que superar las enormes contradicciones, no se puede convocar al diálogo y echar más leña al fuego, con los cercanos o los que lo rodean, si se trata de un dialogo constructivo que apueste a la convivencia civilizada vamos a estar pero para incendiar la Argentina nosotros no estamos, pero me quedo con este primer encuentro del gobierno con el principal espacio de la oposición el país”.

