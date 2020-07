Zaragoza: “Diakovsky está queriendo tapar su desastrosa gestión con denuncias de delitos que no cometí”

5

El ex intendente de Pirané, Juan Zaragoza, habló sobre las denuncias en su contra que presentó hoy el actual jefe comunal Mario Diakovsky en Tribunales. Negó las acusaciones por peculado y violación de los deberes de funcionario público. Opinó que se debe a una estrategia política de desprestigio. Y lamentó que su sucesor “utilice la justicia y la difamación pública para desviar la atención de su “pobre” administración”.

Esta mañana el actual jefe comunal de Pirané, Mario Diakovsky, presentó dos denuncias penales por peculado, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función púbica contra la gestión de su antecesor Juan Zaragoza. Entre las acusaciones, figuran una compra irregular de juegos infantiles valuada en casi un millón de pesos, la adjudicación de terrenos fiscales en beneficio de familiares del ex intendente y faltantes de herramientas, maquinarias e insumos del parque automotor del municipio.

“Es parte de una persecución política que empezó desde que dejé la función pública. Sin embargo, estoy tranquilo pero atento, porque confío en la justicia. Y sobre todo, porque no tengo nada que esconder. Entiendo que uno se puede equivocar en la gestión municipal, pero no al punto de cometer estos delitos de grandes envergaduras que se me acusan”, sostuvo Zaragoza en el aire de La Mañana en Vivo.

En la entrevista, ligó las acusaciones en su contra a una maniobra de desprestigio político y también, a un desconocimiento a la gestión comunal del actual intendente: “Quizás esperaba encontrar los 20 mil litros de combustible que compré en el último mes como intendente, o a lo mejor esperaba encontrar los neumáticos que se utilizan en los servicios. Pero la propia dinámica del ejercicio desgasta los recursos. No tiene nada que objetar. Además, los proveedores del Estado muchas veces entregan insumos con anticipación, que cuando queres pagar, ya están prácticamente en desuso”, explicó

Sobre la causa que se abrió hoy por posibles irregularidades en la compra de juegos infantiles para plazas, valuada en casi un millón de pesos, Zaragoza señaló que se tomará el tiempo con sus representantes legales para fundamentar y resolver este requerimiento.

“No me va a amedrentar. Con difamaciones públicas y causas judiciales sólo están queriendo tapar la desastrosa gestión del actual intendente. Por una parte lo hace por desconocimiento a la función pública, y por el otro, también, para responder a las intenciones que tiene su jefe político, el vice gobernador de la provincia”, atestó

