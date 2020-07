Argentinos varados en Paraguay protestaron en Loyala, frente a micro de Paraguayos que regresaban a su pais

3

Un grupo de 18 argentinos entre ellos varios formoseños que desde el inicio de la cuarentena se encuentran varados en Paraguay sin poder regresar a nuestro país, se manifestaron en el puente fronterizo que une San Ignacio de Loyola con Falcón, reclamando respuestas y fecha concreta de regreso al país a la Cancillería Argentina,

En la protesta se cruzaron con un micro Crucero del Norte que custodiados por un móvil de Gendarmería Nacional y otro de la Policía de Formosa, transportaba un contingente de 57 ciudadanos paraguayos que regresaban desde Buenos Aires a su país, quienes tras una breve parada en el control migratorio, cruzó por el Puente Internacional San Ignacio de Loyola donde el contingente fue sometido al test de control para luego ser destinados a un centro de aislamiento en Paraguay donde deberán guardar la cuarentena durante dos semanas.

En el puente fronterizo de Falcón los paraguayos repatriados se toparon con los Argentinos que reclaman la autorización de la Cancillería argentina y ayuda del Consulado para poder retornar al país, ya que la única posibilidad por ahora para regresar es una lista de de espera de vuelos charter que cuesta entre 300 y 700 dólares.

“Queremos que el gobierno, la cancillería, el consulado nos de una respuesta y una ayuda para retornar. Hace cuatro meses estamos esperando, y no tenemos plata para pagar un avión” afirmaron.

“No hay fecha de repatriación, no hay fechas de colectivos, no tenemos para pagar un avión somos gente humildes, trabajadores. Pedimos que nos den una mano para poder pasar”. “Queremos que nos den los permisos para entrar y también la posibilidad de contratar un servicio de micros porque hace cuatro meses que estamos esperando nos sentimos todos abandonados y sin plata”, se quejaron.

“No tenemos plata para comer, estamos en una situación crítica” explicaban mientras las autoridades de frontera del vecino país les pidieron que salieran de la ruta y sobre horas de la tarde noche, continuaban en el lugar sin tener a donde ir porque ya no tienen dinero.

“Estamos reclamando nuestro derecho, porque queremos volver con nuestra familia. Somos treinta personas, pero este martes se van a sumar más porque son 399 los argentinos que quieren volver de Paraguay”, aseveró.

Asimismo, argumentó que desde hace más de cuatro meses realiza llamados al Consulado Argentino en Paraguay, recibiendo la promesa de que será repatriada pero sin la confirmación de una fecha. Además, le habrían un solicitado un monto de dinero que no puede pagar para dicho regreso.

“Podemos pagar un boleto en micro, pero nos dicen que tenemos que pagar entre 300 a 700 dólares para ir en avión, plata con la que no contamos porque todos los que estamos acá somos personas humildes”, lamentó una argentina varada.

