Para Di Martino, la política de Gildo Insfrán “es el bienestar popular”

El concejal justicialista y Presidente del Concejo Deliberante, Darío Di Martino, destacó las recientes acciones del primer mandatario. “La política de Gildo Insfrán es el bienestar popular, de las mayorías, y fundamentalmente de los que menos tienen, ese es su norte”, dijo.

Hizo mención a que “acaba de firmar la continuidad del aporte provincial a la Comuna, unos 15 millones de pesos mensuales, por 3 meses, totalizando 45 millones de pesos, para sostener el servicio de transporte urbano de pasajeros en un precio de corte de boleto que las trabajadoras y trabajadores formoseños puedan pagar y utilizar, más en esta pandemia, que necesitamos que puedan cumplir sus tareas esenciales”.

“El gobernador Insfrán y el intendente Jorge Jofré trabajan estrechamente para beneficio del conjunto”, subrayó.

Por otra parte recordó que “por decisión del entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, desde enero de 2019 se quitaba la contribución federal que regía del año 2002, medida que si no era compensada por Insfrán, hubiera significado un aumento impagable para muchos usuarios”. Dijo que fue “un golpe más de la andana de políticas de ajustes y endeudamiento con las que castigó al pueblo argentino, al sector más humilde, el transporte público urbano de pasajeros es usado mayormente por los trabajadores”.

Di Martino subrayó que desde el 24 de enero de 2019, Insfrán viene apoyando con esta compensación a decenas de miles de formoseños que se movilizan en este medio de transporte. “Ya sabíamos que iba a prorrogar este subsidio, por lo que expresé anteriormente”, dijo, sobre los destinatarios de las políticas del primer mandatario provincial.

El edil también hizo foco en uno de sus últimos anuncios, el llamado a licitación para construir el Centro Ambiental de Recuperación y Disposición Final de Residuos Sólidos de Formosa, “que va mejorar el saneamiento urbano, beneficiando a la salud de todos y creando fuentes de trabajo”.

Esto, agregó, “muestra un compromiso de nuestro Gobierno provincial con la salud pública que se traduce en obras que cambiarán notoriamente la calidad de vida de miles de formoseños y formoseñas”.

“Esta obra promueve la inclusión social y las condiciones de trabajo de los recuperadores informales que en nuestra capital cumplen un papel fundamental con fuerte base en la política ambiental, con miras a futuras generaciones”.

Lo calificó como un proyecto estratégico para la provincia, que contaba con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “trabado por Mauricio Macri en sus cuatro años de gestión al no avalar el crédito, en clara persecución política a la provincia en general y al gobernador Insfrán en particular”.

“Por todo esto, felicito al Gobernador y renuevo mi voto de confianza en su persona y su gestión, pues voy a estar junto a quien piensa en el bien de cada formoseña, de cada formoseño”, remarcó Di Martino.

Desinfección en el Concejo

Al mismo tiempo, comentó sobre la implementación en el Concejo Deliberante, de los arcos de desinfección para la salud de las personas, con un rocío nebulizador con un agente desinfectante orgánico no tóxico, que no mancha la ropa, no irrita la piel y es biocompatible al medio ambiente.

Esto permite que las personas sean sanitizadas, eliminando el 99% de las bacterias, virus, hongos y esporas que pueden estar adheridas a la superficie del individuo al momento de ingresar al edificio de la calle San Martín.