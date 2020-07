Formosa Autoritaria: “Ministro González, los delincuentes se encuentran otro lado, me parece”, dijo Evans

390 total views, 390 views today

El joven empresario hotelero y gastronómico Patricio Evans, denunció en las redes sociales que junto a sus padre el doctor Guillermo Evans, fueron detenidos e infracionados por la autoritaria policía de Gildo Insfran, pese a transitar ambos con barbijos colocados y permisos nacionales y provinciales exhibidos, por el solo hecho de no aparecer el celular de la Oficial Nadia Cárdenas.

“Hoy a las 10am nos detienen a mi viejo y a mí en el control policial de Av. Gutnisky y Larrea, ambos con barbijos colocados y permisos nacionales y provinciales exhibidos. Comenzó la Oficial Nadia Cárdenas a demorarnos porque no le saltaba en su celular los mismos. Nos pide que nos estacionemos al costado y como hay parada de colectivos, subimos a una rampa y ahí se suma el Oficial Benítez a decirnos que estábamos mal estacionados” relató Patricio Evans.

Al notar mi molestia por la situación, me pide DNI para hacerme un ACTA de LLAMADO DE ATENCIÓN, que al requerirme mi firma me la quiso quitar para que no la fotografíe. A las pruebas me remito..Soy gastronómico y circulaba de mi negocio a la carnicería “Friar” que queda a metros de ese control policial, explicò.

Ministro Jorge González ¿Ud le pide a su Policía actúe así? Los delincuentes se encuentran en otro lugar me parece, ironizó.

Un Remisero contò que vivió un horror en el mismo control

Minutos antes en el mismo control policial, el remisero Guillermo Acosta relató a Radio Uno que cuando iba a buscar a un pasajero y estaba regresando lo para el mismo control, donde siempre lo controlan “pero hoy viví un horror”, comentó el remisero.

⠀

“Yo estaba acudiendo para levantar un pasaje en el hospital, nos encontramos con que había un colectivo en medio de la colectora. Para eso se hizo una cola de 15 o 20 vehículos, después vimos que bajaron pasajeros para hacer el control, empezamos con el bocinazo. Me bajo y planteo a la oficial que tengo un pedido para cubrir, viene otro oficial de manera prepotente y me dice que no le falte el respeto, y en ningún momento lo hice, solo fui a dar el consejo de que pongan el colectivo al costado y nosotros podemos seguir circulando”, agregó.

Hay un policía tarado de soberbia y prepotencia que que ante cualquier cosa dice “no me falte el respeto”

Acosta sostuvo que el uniformado le pidió que ponga el auto él al costado, que le brinde todos los papeles: “Tenía todo, no sabían qué hacer y viene otro oficial y el que me atendía le dice que yo le falté el respeto, yo intervengo para desmentir y me terminan labrando un acta de infracción por exceso de bocina y también me inventaron que no tenía el cinturón de seguridad pero no tenía porque estaba hablando con ellos, me bajé a hablar”.