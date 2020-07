Piñeiro presentó proyecto de Ordenanza con“Medidas para Flexibilizar, Fraccionar y Aplazar deudas municipales”

4

La crisis sanitaria del COVID-19, ha obligado adoptar medidas de salud pública que han alterado la normalidad en el desarrollo de las relaciones sociales, económicas y productivas, por ello es necesario adoptar medidas para paliar los efectos de la crisis, aseguró el concejal de Juntos por el Cambio UCR Gerardo Piñeiro.

Piñeiro indicó que puede destacarse la suspensión de todas las actividades no esenciales y las limitaciones al desempeño de otras muchas que han generado un importante aumento en la morosidad de los contribuyentes en relación al pago de las Tasas Municipales, e Impuestos municipales.

La crisis sanitaria no permitió el desarrollo de muchas actividades económicas denominadas no esenciales, y las esenciales que se vieron reducidas e sus capacidades de trabajo generando con ello una fuerte caída en el sector, lo que agudizó aún más el desempleo coyuntural y una reducción de actividad de pymes, comercios y autónomos, con un fuerte impacto en nuestra ciudad, analizó.

Por ese motivo, en el ámbito de la Municipalidad de Formosa, debemos dar respuestas con medidas como las que prevé este proyecto de Ordenanza a los efectos de paliar las consecuencias económica, laboral, Social y tributaria, expreso el Concejal Radical Gerardo Piñeiro.

Medidas para mejorar el ámbito económico:

Por ello es importante adoptar medidas urgentes de carácter extraordinario para hacer frente al impacto económico y social que las medidas sanitarias del aislamiento preventivo y obligatorio del COVID-19, que ya causaron e indefectiblemente van a profundizarse en la economía local, que conlleva con ello una fuerte caída de la actividad económica, de los sectores productivos, comerciales, y de prestaciones de servicios no esenciales, teniendo como corolario una fuerte merma en las recaudación de ingresos de las arcas municipales, generando con ello una fuerte tendencia deficitaria, fundamentó.

La recesión económica, sumado e un proceso inflacionario, impactaron fuertemente en la economía de las familias asalariadas, las cuales según datos poco alentadores de consultoras económicas nacionales prácticamente el 50% de la población argentina estarán por debajo de los límites de pobreza cuando se disponga el levantamiento del Aislamiento Social Obligatorio, con una caída abrupta del empleo producto del cierre de pymes, comercios, empresas de servicios, y la actividad agrícola ganadera, sumado a la pérdida del poder adquisitivo familiar las que priorizaran sus gastos casi exclusivamente al rubro alimentos, y pagos de algunos servicios básicos esenciales, pronostican una difícil, y lenta recuperación de las economías locales. Expreso el Concejal.

Si partimos que del 100% de los contribuyentes empadronados en la ciudad, existe normalmente un 30% de morosidad, con lo cual los ingresos de recursos genuinos municipal se vean ya reducidos al 70% en periodos normales de la economía formoseña, y si ponemos particular atención que en la actual crisis económica producto de la pandemia del COVID 19, la recaudación cayó casi un 50% quiere decir que los ingresos por recursos genuinos a las arcas Municipal serian un equivalente al 35% del 100% de los contribuyente, conforme surge de los datos analizados (no oficiales por carecer de los mismos para su estudio).

Ante esta situación, y la creciente demanda que los distintos sectores de la sociedad están haciendo del Estado, la cual espera una serie de medidas que propicien un salvataje económico financiero a los sectores más afectados, es que surge la necesidad de implementar medidas inmediatas que generen un recupero de la recaudación de ingresos de recursos genuinos municipal, en concepto de tasas, servicios y otras contribuciones, que permita aumentar los ingresos sin recargar aún más los sectores aportantes, sino por el contrario permitiendo que los sectores morosos ingresen a través de un sistema especial de “flexibilización” de sus deudas y la “modalización” administrativa de sus pagos, con el objeto de reestructurar la cadena de pagos. En nuestra provincia existen leyes como la 1373 (EMERGENCIA ECONOMICA. Ejecución forzada de bienes. Flexibilización y modalización del cumplimiento de sentencias), y su modificatoria Ley numero 1378 (Flexibilización y modalización en sentencias).

Ambos cuerpos normativos, son de aplicación en los procesos judiciales con sentencias recaídas. En el caso bajo análisis en la presente ordenanza lo que se busca es la inmediatez en los plazos, que la misma se haga en la órbita de un procedimiento administrativo no judicial, y donde el contribuyente que manifieste voluntad de pago pueda hacer su oferta conforme su capacidad económica de pago, y de esa manera sortear caer en un formato rígido establecido en un programa de financiamiento o moratoria que por ahí actúa como baya, vedando las posibilidades económicas del contribuyente moroso que tiene la voluntad de retomar su obligación de pago de las deudas generadas con la municipalidad. Dando con ello la posibilidad de mejorar la recaudación fiscal municipal, y que para los contribuyentes no se les incremente inconmensurablemente sus deudas, generando en sus economías una bola de nieve imposible de afrontar cuando la situación de crisis económica comience a cesar. Consideró Piñeiro.

La implementación de estas medidas en la formas de conciliar un pago en el marco de las medidas reales de las posibilidades económicas del contribuyente, permitirá reducir considerablemente la morosidad estructural de los contribuyentes de la ciudad, y permitirá alivianar las cargas que generan los tributos, impuestos, tasas y servicios municipales al ya castigado sector económico local (pymes, comerciantes, profesionales liberales, cuenta pro pistas, manufactureros, etc.).

La adopción de oportunas medidas que faciliten a los abonados poder satisfacer las facturas que no hayan podido pagar por la recepción de servicios, tasas, impuestos u otros gravámenes, a través de técnicas de flexibilización, sumado a un programa como las de fraccionamientos y aplazamiento de deudas.

La pandemia de la COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria con importantes consecuencias económicas, afectando tanto a las actividad comerciales, productiva, y de prestaciones de servicios, como a la demanda y al bienestar de los ciudadanos. Se ha producido una interrupción temporal de la actividad productiva, se han visto afectadas las cadenas de consumo. La recuperación de la economía no será inmediata ni automática. Nos enfrentamos a un shock simétrico que afecta a la economía real y al tejido productivo en todas las economías de la región, por lo que es necesario que se proporcione una respuesta coordinada y contundente que complemente las situaciones locales.

De no generar medidas tendientes a proteger las económicas generadoras de fuentes de trabajo en la ciudad, de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia a raíz del COVID-19, las cuales muchas de ellas no pudieron trabajar, y generar ingresos que les permita soportar los costos fijos de sus actividades, y que ya se percibe que están sufriendo dificultades económicas severas a causa de la pandemia, es necesario que el estado municipal adopte medidas de cara a proteger las fuentes de trabajo no estatal, mediante un adecuado análisis e implementación de programas de “flexibilización”, “emplazamiento” y/o “condonación” de dudas conforme las particularidades del caso bajo análisis que permitan una recuperación de la economía local.

Es importe destacar que la condonación de las deudas generadas a los comerciantes y otros sector de la economía considerados no esenciales durante el tiempo que no pudieron trabajar representa el 3.21% mensual de los ingresos municipales, lo que no significa un desequilibrio fiscal y es de una gran ayuda para los sectores económicos locales que están sufriendo las consecuencias de la Pandemia.

En estas circunstancias debo destacar la predisposición de mis pares de las distintas bancadas que están acompañando y otros que se comprometieron a trabajarlo e pos de mejorarlo, finalizó el Concejal Capitalino Gerardo Piñeiro.

