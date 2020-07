Durísimo cuestionamiento de Rodrigo Vera: “La gente de elegir entre pagar a REFSA o darle de comer a los hijos”.

4

El diputado provincial del FdV Rodrigo Vera, sobrino del Ministro Jorge González, en el debate de la Legislatura provincial, mientras Osvaldo Zàrate apasionadamente denunciaba que “REFSA es la Caja Negra del Ministro Ibañez”, y Ricardo Carabajal advertía sobre “el descomunal y millonario negocio que hacen con REFSA algunos pocos funcionarios de Gildo Insfran”, el legislador justicialista al reclamar una tarifa diferenciada para Formosa afirmaba “hoy una madre debe elegir entre pagar la boleta de Luz o dar de comer a sus hijos”.

Necesitamos una tarifa diferenciada porque si no habría que preguntarle a cualquier madre formoseña que tiene que elegir entre pagar la factura o darle de comer a los hijos, ver los números y claramente veríamos la necesidad de la tarifa diferenciada, fundamentó Rodrigo Vera.

Para Samaniego “es inaudito, desopilante desmesurado, confiscatorio e inhumano, que si no fuera grave hasta seria gracioso”

El presidente del bloque de Diputados del PJ, Agustín Samaniego, respaldo la envestida de Rodrigo Vera y cuestionó a la oposición: “Lo que ha sucede en Formosa es especial porque la oposición que tenemos en Formosa es particular, plantean algo inaudito, desopilante, que si no fuera por la gravedad del daño que producen en la familias serían hasta gracioso”.

Dijo que: “Se hacen los “sotas”, los distraídos diciendo “que el único responsable es la empresa REFSA por aumentar las tarifas”.

Recuerdo al desaparecido comandante Chávez Frías y ojala terminemos como Venezuela



No solamente lo dijeron por los medios sino que organizaron marchas, enfrente de REFSA. Qué grado de cinismo, ellos se erigieron en asesores para aquellos que tienen problemas en la facturación. Los victimarios se ofrecían para atender a las víctimas”.

El Presidente del bloque oficialista agregó que: “La mentira tiene patas cortas, los que acusan al gobierno provincial y deslindaban de toda responsabilidad al gobierno provincial, aplaudían rabiosamente al presidente Macri. Tendrían que haber puesto toda esa energía para ayudarnos a los formoseños a instar al gobierno nacional una amortiguación de este aumento desmesurado, confiscatorio e inhumano que ha realizado el gobierno nacional” finalizó diciendo en el debate legislativo del 15 de Marzo de 2008.

Osvaldo Zárate: “En REFSA hay corrupción”

El presidente del bloque Cambiemos, dijo en ese debate que: “Cuando uno no quiere discutir los problemas de la gente se mete en el termo y no mira lo que pasa afuera. Nosotros nos hacemos cargo, no somos como uds. que según les convenga parecen un limpiaparabrisas, a la izquierda, a la derecha o en el medio si esto les conviene.

REFSA le compra a CAMESA, la distribuidora, energía nacional a $0,84 el Kv y lo vende a $1,71 y a $2,13 en otros lados. REFSA recarga el 120%. “Creo que REFSA a propósito factura mal, nosotros estamos tomando reclamos de los vecinos, porque Defensor del Pueblo que es Defensor del Gobierno está durmiendo la siesta.

No es mentira que si seguíamos el rumbo de la década ganada íbamos a terminar como Venezuela, porque a una parte del partido justicialista le encanta el modelo venezolano.

Estamos convencidos que en REFSA hay corrupción. Queremos saber dónde va la plata de REFSA y quien se queda con el dinero

Acá no escuche a ningún diputado Gildista explicar porque el agua subió un 550%. Formosa recibió en concepto de tarifa social la cantidad de 1.088 millones de pesos, 90 millones por mes y cuando uno la escucha a la gerente de REFSA o ministro Ibañez, dicen que compraron energía por 180 millones. No compraron nada, la compramos nosotros”.

Finalmente dijo que: “Avancemos en los problemas de los vecinos de la ciudad, los paskines del gobierno tratan de instalar que REFSA no es formadora de precios ¿en qué cabeza cabe? ¿Porque no nos rinden los informes? Estamos convencidos que en REFSA hay corrupción. En REFSA la plata de los formoseños no va a los lugares que nosotros pensamos tiene que ir. Queremos saber dónde va la plata y quien se queda con el dinero”, dijo Osvaldo Zárate.

Nielsen: “Ojala nos pareciéramos a Venezuela”

Quien dio la nota de la tarde fue el diputado Jorge Nielsen que al responderle a Zárate, expresó que: “Para poder ser dirigentes políticos hay que tener honestidad intelectual y coherencia. Con liviandad dice que hay corrupción en REFSA y se olvida de su ministro de energía de la Nación.

Lo escuchaba decir que nosotros nos parecemos a Venezuela y recuerdo al desaparecido comandante Chávez Frías y ojala terminemos como Venezuela antes de terminar como vamos a terminar con el presidente Macri”.

.

