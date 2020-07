Insfrán: “A lo que nos critican, no los escuché en cuatro años insistir con el Acueducto que va desde Formosa hasta Ingeniero Juárez”

3

386 total views, 386 views today

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó el lunes 27, a través de videoconferencia, la habilitación del canal de alimentación de agua dulce al reservorio de Palo Santo, cuestionó a la oposición a quienes le gusta hablar de “impovisación“, pero a ninguno “no los vi ni escuché durante cuatro años insistir en el proyecto para la ejecución del Acueducto de 500 kilómetros que va desde Formosa hasta Ingeniero Juárez, con el cual ya hubiésemos tenido la obra en marcha y resuelto el problema del agua y también la posibilidad de poner más de 150 mil hectáreas bajo riego”

“El sistema hídrico provincial -al que se oponía el Ministro González cuando desde ENDEPA asesoraba a los aborígenes- se planificó hace mucho tiempo. Nuestro modelo no es la improvisación”

“En el contexto que estamos viviendo, esta obra es de suma importancia y vital, como lo decía el viernes pasado cuando estábamos inaugurando el nuevo sistema hídrico de alimentación de agua a la planta potabilizadora de Laguna Blanca”, manifestó el primer mandatario al hablar desde la Casa de Gobierno.

Hizo notar que “es un momento donde tenemos que estar todos unidos porque estamos viviendo una situación muy difícil que es la pandemia y aparte tenemos esta sequía, donde por ejemplo hace cinco meses que no llueve en Palo Santo, pero en otros lugares de la provincia hace más de ocho meses. Hay una sequía terrible”.

No obstante, marcó que “la sequía no es solamente un fenómeno que está ocurriendo en nuestra provincia, sino que está azotando a toda la región”, señalando que “no me canso ni me voy a cansar de decir que se fijen qué está pasando en otras provincias vecinas, qué pasa con los ríos caudalosos como el Paraná, que está en una bajante histórica, como el caso del río Paraguay”.

“Esta obra no se hizo de la noche a la mañana”, subrayó, al recalcar que “el sistema hídrico provincial se planificó hace mucho tiempo, nuestro modelo no es la improvisación”.

Mirá También:

A modo de ejemplo mencionó las obras del canal Farías y de la hidrovial de la ruta 28, sumando el canal Rivira, que “viene de norte a sur hacia Las Lomitas hasta el lugar que se llama la zona repartidora, donde están las compuertas que reparten las aguas que vienen hacia Lomitas y las que van a través de un canal natural para que se reactive el riacho Montelindo? Y así también la otra que va hacia el este que lleva a Coquero”.

“Hoy, el reservorio del Montelindo, al costado de la ruta 26, alimenta a Pozo del Tigre –resaltó-. Después venimos más al este y se han completado también las obras para que las aguas del Pilcomayo lleguen hasta Campo e Ibarreta”, marcando además “el llenado de la laguna Chinchurreta, que lo estamos recibiendo en Palo Santo”.

Mirá También:

En ese sentido, afirmó que “estamos trabajando intensamente para que las aguas lleguen a Pirané, con la bendición de nuestro Señor y nuestra Virgen del Carmen”, añadió.

COVID-19

En otro orden, respecto de la pandemia del COVID-19, el gobernador Insfrán puso de resalto que “muchos hablan diciendo que es una simple gripe. Veo que líderes mundiales se expresan de esta manera. Pero también he escuchado a algunos que se dicen ser formoseños que opinan en idéntica forma y es una lástima”.

“Quiero recordarles que el mundo está arrodillado ante este virus –advirtió-. 16 millones de contagiados, 650 mil fallecidos. Y todavía existen personas que por intereses mezquinos, pequeños, no quieren darle la importancia que tienen las medidas que se van tomando para evitar que causen estragos, tal como está ocurriendo en distintas partes del mundo”.

Categórico, el primer mandatario sostuvo que “no son graciosas las medidas que hay que tomar, en absoluto. Son medidas extremas, pero las tenemos que tomar y lo vamos a seguir haciendo para defender la salud de todos, inclusive de aquellos que opinan de forma contraria”.

Soluciones concretadas

A su vez, el titular del Ejecutivo Provincial destacó que “Palo Santo ya tiene solucionado el problema del agua para mucho tiempo”, apuntando que “vamos a seguir trabajando para que a Pirané llegue el agua. Estoy seguro de que va a ser así. Vamos a llegar. Estamos trabajando y no es una cosa improvisada. La improvisación para nosotros no es nuestro modelo. Es el Modelo Formoseño, que ha sido ratificado varias veces por los formoseños y lo estamos ejecutando en la medida”.

“A aquellos que hoy nos critican, no los vi ni escuché durante cuatro años insistir en el proyecto para la ejecución del Acueducto de 500 kilómetros que va desde Formosa hasta Ingeniero Juárez, con el cual ya hubiésemos tenido la obra en marcha y resuelto el problema del agua y también la posibilidad de poner más de 150 mil hectáreas bajo riego en una zona que es del subtrópico y donde no llueve cuando uno quiere, cuando se necesita agua no hay y cuando no, hay en abundancia”, afirmó.

Explicó que “ese es el comportamiento de la zona donde vivimos, por lo que tenemos que buscar los mecanismos tecnológicos para mitigar y poder entonces producir y de esa manera garantizar la seguridad alimentaria para nuestro pueblo”.

Por último, el doctor Insfrán reiteró el pedido que le hiciera al pueblo de Formosa de cuidarse frente a la pandemia. “No nos olvidemos que tenemos que higienizarnos permanentemente las manos, usar el barbijo y mantener la distancia social. Esa es la única vacuna que hasta ahora tenemos para combatir al virus que azota al mundo y que ahora vuelve a reflotar en los lugares donde ya había pasado todo o donde muchos opinaban que era una cuestión cíclica y que la fortaleza (del coronavirus) se daba en los momentos de baja temperatura, pero está demostrado que en el otro hemisferio ya están en verano y hoy vuelven a tener el rebrote de esta enfermedad”.

“Cuidémonos, que todos juntos vamos a salir de esta –aseguró-. Yo estoy seguro. Vamos a salir una vez más de otra adversidad que el Señor nos pone a prueba. Los formoseños somos capaces de volver a demostrarle a Él que nosotros estamos dispuestos a no rendirnos, porque en Formosa no se rinde nadie”, concluyó.

Comments

comments