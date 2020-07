Protesta de transportistas frutihorticolas por medidas abusivas del Gobierno provincial

1

284 total views, 284 views today

Comerciantes, puesteros y transportistas del Mercado Frutihortícola rechazaron las autoritarias disposiciones de la Mesa integral del COVID19, y del gobierno provincial que inexplicable e injustificadamente y pesar de tener los resultados negativos a Coronavirus de los isipados realizados en Jujuy, ponen en cuarentena a los camioneros formoseños y a los camiones de los empresarios, los que advirtieron va a generar el desabastecimiento de frutas y verduras en Formosa.

Ya varios transportistas y proveedores del Mercado Frutihortícola, decidieron no ingresar frutas y verduras a Formosa hasta que el gobierno sea claro con las medias para los camioneros y los camioneros.

Carlos Echelover proveedor mayorista y comerciante, junto Cristian Reinaldo Aguirre de la empresa transportista Aguirre Hermanos SRL, advirtieron a Radio Uno que varias compañías desistieron de seguir abasteciendo la provincia, porque anoche sorpresivamente “se encontraron con que los choferes y camiones de su empresa y colegas, fueron puestos en cuarentena:

“Hay cuatro choferes formoseños a los que mandaron a cuarentena directa con sus camiones, aunque tenían hisopado negativo del día 23 y PCR del día 24, también dando negativo”, se quejó Cristian Aguirre.

⠀

“Los puesteros mayoristas estamos mal porque estas medidas abusivas nos genera un perjuicio enorme no ingresar mercadería a la provincia y encima no nos dan explicaciones sobre la retención de los camiones”, cuestionó.

⠀

Por su parte, Carlos Echeelover, sostuvo que “a los camioneros lo tratan mal, no los dejan bajar y no se les brinda la asistencia por si les pasa algo. PCR se les hace cada diez días a los camioneros y a un fletero de Transporte Las Liebres que habían metido a cuarentena directamente”.

Comments

comments