Elevan pedido ante el HCS de la UNaF para revisar reglamento del concurso no docente

Como representante de los no docentes en el Honorable Consejo Superior (HCS) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), el consiliario Walter Benítez, junto a los consejeros y los miembros de la agrupación “No Docentes Unidos”, elevó una solicitud de revisión del reglamento del concurso no docente de casa de altos estudios, a los fines de garantizar el derecho de igualdad de los trabajadores de ese claustro.

Esta solicitud se fundamenta en que actualmente el reglamento es usufructuado desde el gremio no docente ATUNF, pero el mismo no representa a todos los trabajadores no docentes ni defiende los derechos de los mismos, lo cual quedó cristalizado en las rotundas derrotas que tuvieron en las diversas elecciones que hubo el año pasado.

En la actualidad este gremio sólo representa a poco más del 20% del sector no docente, con lo cual es imperioso que el reglamento exprese la participación de la totalidad de los trabajadores del claustro, no únicamente de un sector minoritario de afiliados.

Al respecto, Rocío García, integrante de la agrupación “No Docentes Unidos”, hizo notar que el gremio ATUNF “es minoritario en cuanto a la representación del claustro, no representa a todos los no docentes, pero aún así usufructúa el reglamento”.

Es así que la solicitud apunta a “rever determinados artículos del reglamento, como por ejemplo el 13 bis, que establece que por tener un familiar dentro de la Universidad, sea docente o no docente, tiene tantos puntajes”, entendiendo que “en muchos de los artículos se viola la garantía de igualdad de los compañeros no docentes”.

En ese sentido, puso de relieve que “hay compañeros que no pertenecen al gremio y que tampoco forman parte activa en la agrupación que también acompañan a esta propuesta de revisión”, esclareciendo que “es un tema que hace mucho tiempo se viene hablando en la comunidad universitaria y en nuestro claustro, ya que hay artículos que carecen del derecho de igualdad para el llamado a concurso, dejando muchas cosas implícitas que se pueden tomar para mejorar o empeorar el mismo”.

Indicó que “queremos que el HCS lo pueda rever, porque entendemos que el gremio actual ATUNF no cumple con el derecho de la igualdad y si bien tiene la personería jurídica no nos representa como no docentes”.

Por su parte, el TGU Walter Benítez confirmó la presentación del planteo ante el Consejo Superior, cuyo presidente es el rector Prof. Esp. Augusto Parmetler, subrayando que actualmente “hay artículos que no acompañan a la igualdad de concurso, entonces pedimos que se revise el reglamento en las comisiones, a los fines de que haya una mejora y una igualdad. El objetivo es que todos puedan concursar en igualdad de condiciones, en eso estamos trabajando”.

“Ya está trabajando la parte jurídica y los no docentes están haciendo su participación con el objetivo de determinar los puntajes, el grado profesional, entre otras cuestiones. La idea es hacer la revisión, debatir, llevar la propuesta a las comisiones del HCS y elevarla para que se trabaje y se pueda aprobar”, detalló.

