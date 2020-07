Puesteros y mayoristas protestaron en rechazo a la reubicación del mercado frutihortícola

1

Desde bien temprano, los puesteros, distribuidores y comerciantes mayoristas del Mercado Frutihortícola de la ciudad de Formosa, protestaron y cerraron sus puestos en reclamo y franca oposición al traslado de la actividad al predio de la Sociedad Rural.

Cientos trabajadores de los 45 puestos mayoristas y tantos otros del mercado frutihortícola reclamaron desde horas tempranas en el Mercado Frutihortícola sobre la Avenida Néstor Kirchner y la calle Juan Manuel de Rosas, solicitando que se frene el traslado hacia el predio del lote rural que pertenece a la Sociedad Rural porque consideran que los están “condenando a desaparecer” por las bajas ventas que sufren en la actualidad.

Aducen que bajarán las ventas y se elevarán los costos logísticos para trasladar las mercaderías. Por lo que decidieron, como primera medida de fuerza, reducir la atención al público hasta las 11 de la mañana y restringir ingresos de camiones para el abastecimiento de productos.

Cristian Aguirre, uno de los comerciantes mayoristas del complejo ferial, adelantó que habrá desabastecimiento de frutas y verduras porque “el mercado sólo trabajará en un 30% de sus posibilidades a partir de esta semana”. También, advirtió que camioneros y fleteros no están ingresando a la provincia por las restricciones del protocolo sanitario.

Otro productor y puestero, reclamó que “primero vinieron y nos plantaron el virus, y desde entonces han caído las ventas”, en referencia a la llegada de un camionero de Jujuy que pasó por alrededor del mercado pero que, aseguran, no ingresó al predio. “Inventaron que acá se contagiaron y que el virus está dentro, y desde entonces la gente tiene miedo y no viene a comprar más. Desde el jueves pasado que no tenemos más ventas”, comentó el comerciante.

“Nos están condenando a desaparecer”. Nosotros votamos a Jofré

“Nosotros estábamos pagando unos 840 pesos semanales para mantener los puestos, pero luego nos empezaron a cobrar 740 pesos por día; hablamos de unos 4850 pesos semanales y apenas podemos pagar la mitad algunos. Al trasladarnos al nuevo lugar que nos quieren llevar, vamos a tener que pagar unos 24.500 pesos semanales y ni siquiera sabemos si vamos a poder tener clientes. Nos llevará un año por lo menos conseguir clientela”, agregó el productor.

Los puestos del Mercado Frutihortícola esperan poder tener una solución de parte del intendente Jorge Jofré. “No somos contrarios al intendente, nosotros votamos por él, queremos que nos escuchen”, finalizó el hombre.

