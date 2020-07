Evans: “Es muy grave lo que hizo el Ministerio de Gobierno porque miente y nos enfrenta a la policía”

6

El reconocido abogado Guillermo Evans, padre del empresario hotelero y gastronómico, Patricio Evans, hizo su descargo sobre el incidente que protagonizaron con dos uniformados el pasado jueves en un control de tránsito cerca de la Universidad de Formosa. “Hicieron un parte de prensa donde se les fue la mano mal, es muy grave lo que hizo el Ministerio de Gobierno porque miente y nos enfrenta a la policía”.

El jueves pasado en horas de la media mañana, el empresario hotelero y gastronómico, Patricio Evans estaba acompañando a su padre a la carnicería Friar para hacer una compra de mercaderías cuando fueron parados por dos oficiales de la policía en un control habitual de tránsito en el marco de la pandemia. Allí, los uniformados comenzaron a interrogarlos por el lugar al que se dirigían y si contaban con los permisos. La situación se puso tensa cuando no encontraban en su sistema el permiso de circulación de los automovilistas y quisieron labrarles un acta.

Al Ministerio de Gobierno se le salió la cadena

Al respecto, el abogado Guillermo Evans, padre del empresario Patricio Evans; comentó lo ocurrido y acusó al Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, a cargo de la Policía de Formosa, de fraguar un parte de prensa en el que contaron una realidad distorsionada de lo que ocurrió ese día.

“Acá hubo un accionar inadecuado de la policía, al Ministerio de Gobierno se le salió la cadena; la policía no tiene la culpa porque están cumpliendo órdenes. Lo grave es cuando sacan (desde la Policía a través del Ministerio de Gobierno) un parte de prensa en el que nos acusan a nosotros de haber insultado y agredido a los oficiales. Dijeron que tapamos una rampa para discapacitados y hasta pusieron que el que manejaba era un hombre de 40 años, cuando en realidad quien estaba al mando del vehículo era yo; ya desde ahí se equivocan”, comenzó diciendo.

Mienten, mienten, mienten

“Luego pusieron que nos pidieron los datos y que solo les dimos los nombres y apellidos, cuando hay fotos de la sargento (Nadia Cabrera) que tiene nuestros permisos, que los estaba revisando. Quien además me dice en un momento que el permiso nacional no tenía validez en Formosa. Y no solo eso, nosotros estábamos yendo a un comercio cercano y la patente correspondiente al día para circular”, agregó.

También, el abogado contó que en el parte de la policía expresaron que no quisieron firmar el acta, cuando en realidad sí lo hicieron solo que aclararon que lo hacían en disconformidad con el proceder.

“Esto que pasó por parte del Ministerio de Gobierno a cargo del doctor (Jorge) González es muy grave porque mienten y nos quieren enfrentar a la policía. Dijeron que hubo resistencia a la autoridad y nos tildaron hasta de prófugos, y solo nos trasladamos unos 50 metros desde el control (en Avenida Gutnisky y Larrea) hasta la carnicería; el acta se labró a las 10.03 y a los 8 minutos ya teníamos el ticket de la compra realizada”.

La sargento Nadia Cabrera, a través del parte de prensa, informó sobre supuestos maltratos por parte de los dos hombres y hasta de amenazas. Hay una filmación en las redes sociales del propio Patricio Evans, donde se ve que en ningún momento se dio tal cosa.

