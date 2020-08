Carlos Toloza de ual afirmó que lo del frutihorticola es una improvisación y un negocio

5

El dirigente de la Unión Alfonsinista de Formosa, Carlos Toloza, opinó que el Mercado Frutihortícola de Formosa debió ser erradicado del centro de la ciudad hace mucho tiempo porque su presencia en el lugar donde opera es una realidad que perturba la vida de la sociedad capitalina. En ese sentido dijo que en ninguna ciudad que, se precie de tal, que cuide el tránsito ordenado y fluido y la limpieza y la higiene, existe un mercado mayorista de frutas y verduras en el centro de la misma, sino todo lo contrario.

Explicó que aquellos mercados frutihortícolas que, por el crecimiento urbano, fueron quedando en áreas densamente edificadas y pobladas fueron trasladados a las afueras de los centros urbanos o cívicos. En el caso del de nuestra ciudad, la erradicación dispuso el Intendente Jofré fue improvisada e inconsulta, tomada entre gallos y medianoche, constituyendo un gran negocio con la Sociedad Rural, que de la noche a la mañana hará ingresar en sus cuentas bancarias más de 2 millones de pesos mensuales por el alquiler de los puestos, en un predio que sólo le generaba gastos de mantenimiento y que no responde a las más mínimas exigencias que debe cumplir un mercado mayorista de frutas y verduras.

Toloza destacó que el Intendente Jofré se encuentra en realidad ante un grave y serio dilema, generado por sus predecesores en el cargo y por él mismo, ya que por una parte la ciudad no resiste ni un día más la presencia del mercado mayorista de frutas y verduras, donde se encuentra emplazado actualmente y , por la otra, dada la desidia, el desinterés y la falta de planificación de su gestión al frente de la intendencia, no tiene donde localizarlo, porque que no existe en la ciudad de Formosa la infraestructura necesaria para su nueva localización: no lo es y de ninguna manera el predio de la Sociedad Rural de Formosa, como tampoco alguno de los galpones del Parque Industrial, como proponen los empresarios que comercian en ese mercado.

El dirigente radical aseguró que en ninguna ciudad en que se dio el traslado por erradicación de este tipo de mercado comercial, el proceso fue simple y sin conflicto, dada la resistencia de los comerciantes mayoristas a mudarse de locación.

Los fundamentos fueron los mismos que se dan en Formosa para resistir el cambio, menos uno, que en el caso de Formosa tiene suficiente peso como para abortar el intento del jefe comunal: el costo del alquiler de los puestos de comercialización en el predio rural, que es asalto con birome en mano, a los empresarios y al pueblo consumidor.

En el caso del Frutihortícola, el Intendente Jofré pactó un gran negocio con la SRF, ya que a partir del convenio, a la entidad ganadera le ingresaran millones de pesos mensuales, por un predio que hasta el acuerdo repentino, oscuro e inconsulto le ocasionaba sólo gastos.

Toloza afirmó que el procedimiento de erradicación de estos mercados se da con la construcción, a cargo del estado municipal, provincial e incluso nacional en algunos casos, de uno nuevo, a las afueras de la ciudad, con todas las condiciones de infraestructura relativos al comercio que se llevará a cabo en esas instalaciones, incluidas las bases tecnológicas. Luego y una vez trasladados los puesteros, el municipio les suele dar meses y hasta años de gracia en el pago de alquiler de los puestos, hasta que la rentabilidad se estabilice, resentida por el mismo cambio.

En la información que se brindó desde el municipio no se especificó, por otra parte, denunció el dirigente de qué manera ni quienes explotarán los servicios imprescindibles para atender el funcionamiento del mercado, quienes se harán cargo de comedor, cafetería, baños, duchas, higiene y limpieza, luz y agua, entre otros prestaciones que debe haber.

Toloza señaló que el alquiler de los puestos, es otra arista que se debe resolver adecuadamente e informó que la misma pasó en poco tiempo de $ 840 semanales a $ 740 por día, es decir $ 4.800 semanales.

En tanto que en el predio de la rural cada puestero deberá pagar $ 24.500 semanales, es decir, $ 98.000 mensuales, según se les habria comunicado. Está claro, advirtió el dirigente de UAL, que esos valores se trasladarán a los precios que deberán pagar los vecinos de la ciudad, cuyos ingresos el intendente de cuidar y no entregarlos por prestaciones de terceros, en una responsabilidad que le compete a él mismo.

Carlos Toloza manifestó que el Intendente debe trazar un plan de erradicación de dicho mercado, con plazo razonable de ejecución, que contemple todos los requisitos necesarios de infraestructura y consensuarlo con los empresarios del sector y con todos los concejales capitalinos.

