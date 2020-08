Gildo Insfrán repudió las declaraciones del presidente de la UCR Alfredo Cornejo

3

El gobernador Gildo Insfrán expresó públicamente su repudio a las declaraciones de Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR, al considerar que agravió “a la Provincia de Formosa y a sus autoridades democráticamente elegidas, mediante exabruptos impropios de una persona con su investidura institucional”.

“Lamento que un partido como la UCR tenga dirigentes que menosprecien la institucionalidad de una provincia, el voto soberano de un pueblo y el apoyo ciudadano a un proyecto político diferente al que Cornejo representa y que gobernó ruinosamente la Argentina en los últimos 4 años”, afirmó el mandatario formoseño en su cuenta de Twitter.

Aseguró que “como Gobernador de Formosa no expreso hacia las demás provincias más que respeto y hermandad. Contrario a los discursos de odio o separación, entendiendo que la unidad y solidaridad hacen a la fortaleza de nuestra Patria y que una provincia sólo se realiza si la Nación se realiza”.

Que dijo Alfredo Cornejo:

“Ahora resulta que soy Gildo Insfrán y que Mendoza es Formosa”

“Cuando me acusan de tener la suma del poder público, en realidad me tratan como si yo fuera Gildo Insfrán y a Mendoza como si fuera Formosa. Lo que no dicen es que gané las elecciones y que llevamos adelante todas las reformas con el apoyo de los mendocinos. A nadie le puse un revólver en la cabeza para que se fuera, renunciara o dejara su cargo”. La cita es de Alfredo Cornejo y fue mencionada algunos minutos después de que el juez y ministro de la Corte Omar Palermo cargara duramente contra el diputado nacional y ex gobernador en declaraciones al noticiero de Canal 9, el viernes en la noche. Los dichos de Palermo resultaron ser los primeros del magistrado en mucho tiempo y, sin dudas, los primeros públicos y ante un medio de comunicación en tono político.

