El Partido de gobierno formoseño volvió a montar un “Operativo de Prensa” esta vez para aniquilar desde la “utilización de los Medios públicos y coptados por la pauta oficial”, la comparación realizada por el presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, cuestionando la eternización y la suma del poder público en manos del gobernador Gildo Insfran. Y, el presidente de la UCR formoseña le respondió desde un portal afín.

Los partidarios del Gobernador aprovecharon la mención de Insfran utilizándolo como comparación con lo malo y ejemplo de lo que no debe ocurrir en democracia ni en un sistema republicano de gobierno, para encolumnarse disciplinadamente en un coro de adulación y de endiozación del gobernador que ya lleva más de 30 años ininterrumpidamente en el poder.

Cornejo se equivocó?, estuvo muy desacertado?, desentonó con la advertencia de Afonsín de que esto era una democracia a los Stroesner?

Sin dudas el Gobernador de una de las provincias más pujantes, que produce y recauda gran parte de lo que gasta, que no tiene reelección indefinida, no tiene Ley de Lemas, no tiene un Defensor del Pueblo que defiende al Gobierno, que tiene transparencia administrativa, que respeta la división republicana de Gobierno, el acceso a la información, la Libertad de Prensa, que respeta la opinión a las minorías, y que no utiliza las estructuras del Estado para generar pobreza para fomentar el clientelismo y la dominación social, tiene autoridad para tomar como mal ejemplo lo que sucede en Formosa con Gildo Insfran y el manejo hegemónico del poder y de los recursos del Estado.

Alfredo Cornejo fue gobernador una sola vez, no porque no tuviera el apoyo de su pueblo, sino porque lo establece su constitución mendocina y eso es las mayores fortaleza que tienen; nadie es más importante que la constitución y las instituciones, nadie es irreemplazable; porque en la historia cuando los hombres se creyeron estar por encima de las instituciones, los finales fueron desastrosos, señalaron casi en privado desde la UCR.

