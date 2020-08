Lo que buscan es impunidad en un país infectado de corrupción

2

Luis Changui Cáceres reconocido militante radical nacional en una entrevista realizada por el programa Sin Fronteras dio su opinión sobre la situación política del país.

El referente explicó que el tema de la deuda es un problema solucionado a medias, ya que terminaron cerrando un 54 que es un término medio entre los que pretenden los buitres y lo que plantea la Argentina, si la diferencia era de 3000 millones de dólares se quedó en 1500 millones, y eso es bueno porque cuando se salga de esta situación eso va a influir a la hora de que algunas empresas puedan pedir créditos.

Además sostuvo “los buitres terminan ganando igual, pero bueno, en cuanto a los partidos hay una crisis en el mundo, Alfonsín decía en su momento allá por el año 1983, que con la democracia, se come, se cura y se educa, y a partir de gobiernos que no han cubierto las expectativas, si bien se recuperó la democracia gracias a Raúl y de las luchas del pueblo pero el sistema democrático se debilita porque se debilita el sistema de partidos políticos y en democracia los pilares son justamente los partidos políticos, y hoy en la Argentina todos los partidos atraviesan por una situación difícil”.

El representante de la UCR destacó que dentro del espacio se tienen posiciones disimiles y esto sucede de igual forma en el partido de gobierno, tal vez ellos lo oculten más pues tienen la costumbre que frente al poder alinean todos los patitos, que no es el caso del radicalismo, en donde se discute todo, pero eso es así más si vemos que hay una democracia renga en los últimos tiempos, pero a esto hay que encontrarle solución porque caso contrario el partido deja de ser visible.

Las líneas divisorias dentro del partido están mal puestas

También indicó “las líneas divisorias dentro del partido están mal puestas, la que se tiene que trabajar es la de aquellos radicales que creemos que el partido no ha cumplido aún los objetivos para lo cual fue creado hace 130 años atrás, pero están los que solo quieren la conducción formal del partido y actúan y plantean como que está agotada la existencia y que hay que crear una nueva cosa y solo se limitan a hacer una línea interna, entonces la línea divisoria debe estar colocada en ese punto, y si los que creemos que el radicalismo aún no ha cumplido su función frente a la sociedad, estamos en contra de lo que salió de Gualeguaychú antes, durante y después, y también hay gente que estuvo a favor tal vez por una falsa organicidad y acompañaron tapándose la nariz”.

Por otra parte expuso que hay que presentar la pelea que haya que dar para garantizar que este partido que siempre le dio tranquilidad a la sociedad aún en los momentos de crisis, con banderas éticas y morales en el desarrollo de la política, pero eso se pierde cuando el partido se debilita, por eso es la responsabilidad que se debe tener de reconstruir nuevamente la Unión Cívica Radical en cada punto del país, por eso se está caminando hace dos años y ya se está pegando la tercera vuelta al territorio, pero ahora se terminó en la jaula por el coronavirus.

“Hemos tenido que pasar las recorridas presenciales a virtuales, pero no paramos porque queremos ayudar a reconstruir democracia, en el marco de esta pandemia y de un gobierno que aparece como bicéfalo, pese a que la Constitución marca un tipo de gobierno con división de poderes, pero hoy más que presidencialista es bipresidencialista, donde a la mañana se dice una cosa y a la tarde otra”, aseveró.

En estos últimos tiempos lo que se ve es una avance del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial

Seguidamente expresó que la república solo existe sobre la independencia de los poderes, pero cada uno de ellos deja mucho que desear, en estos últimos tiempos lo que se ve es una avance del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, y no para mejorarlos sino para subordinarlos, y en la medida que esto suceda se acabó la república.

Por su parte entendió “no cabe dudas que hay que mejorar estos poderes, pero una cosa es modificar para bien lo que funciona mal y otra es subordinarlo al que ejecutivo porque ahí es el fin de la democracia, y la limitación de las libertades, y eso es algo que los argentinos no podemos tolerar, y por todos los medios debemos tratar de evitarlo, El Concejo de la Magistratura que tenía la función de despolitizar la cuestión del Poder Judicial, en cuanto a selección de los jueces, eso tenía una característica cuando se constituyó, pero después durante el gobierno Kirchnerista, eso lo modificaron dándole más injerencia al tema político, empezándose a desdibujar el sentido de transparencia, y ahora se plantea otro avance encima y es la búsqueda de la justicia sumisa”.

Se politiza y quiere subordinar a la justicia, y se pretende constituir al Congreso como una escribanía del ejecutivo

Así también señaló que lo que buscan es impunidad en un país infectado de corrupción, y no hay ningún país que con esto pueda desarrollar un modelo sea de centro, de derecha o izquierda, se tiran por la ventana sistema de controles absolutamente necesarios, se politiza y quiere subordinar a la justicia, y se pretende constituir al Congreso como una escribanía del ejecutivo, por ello la UCR debería aprovechar esta elección de medio término del 2021 para volver a visibilizarse como partido político e ir ante la ciudadanía cada uno con su sigla y con su historia a disputar el proceso electoral, es decir recuperar presencia.

Cáceres dijo “para bien del país el oficialismo no debería tener quórum propio en el Congreso de manera tal que se busque obligatoriamente consensos, porque sin esto el país no tiene salida, sobre todo en esta situación crítica en la que nos encontramos, si no hay un esfuerzo común apuntando en una dirección por eso en el 2021 se debería forzar esos consensos a partir de que el ejecutivo no tenga mayoría en las cámaras, sin desmedro de que en las legislaturas provinciales puedan existir políticas de acuerdo entre distintos grupos, pero es el momento que cada uno salga con su historia si bandera para lograr en un 2023 llegar con un panorama mucho más despejado, donde cada partido frente a la sociedad revalide títulos pues allí se elegirá presidente y gobernadores y si los partidos no tienen la suficiente fuerza para encarar la epopeya por si solos, podrán buscar políticas de alianza y de frentes”.

Allá por el 2015 en el caso de radicalismo donde terminamos dando estructura para que la derecha se vuelva a estructurar a lo largo y ancho del país

Para culminar añadió “todo esto a partir de los programas y consensos que se discutan y se firmen y podrá llegarse a un proceso electoral ahí si con alianzas y frentes, pero programáticas no cosas anti natura, como sucedió allá por el 2015 en el caso de radicalismo donde terminamos dando estructura para que la derecha se vuelva a estructurar a lo largo y ancho del país, a costillas de la UCR que mal prestó su estructura, y en búsquedas de puntos en común que puedan establecer políticas de estado, entre los que piensan parecido y distinto, para lograr salir adelante, pero para el 2021 cada uno debe ir con su bandera, sus tambores y su programa y en particular la UCR y si no entiende esto vamos a tener un mal 2023, unos dicen que si no se mantiene Cambiemos no hay 2023, pero yo creo que el enfoque que estaban haciendo estos muchachos está equivocado, porque no hay que ganar una elección en el 2021 al oficialismo para garantizar esto, eso es mentira, o sino pregúntenle a la vice presidenta, por eso hay que saber interpretar las cosas que la historia nos pone en frente y que por torpeza no la vemos, pero tengo confianza en que se dará una recomposición del partido”.

