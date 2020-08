Municipal de Pirané reclamó en forma categórica al intendente Diakovsky el 20% otorgado por Insfran (VER VIDEO)

7

1,278 total views, 1,278 views today

La empleada municipal de Pirané, Patricia Agueda Cammarata realizó una denuncia a través de las redes sociales y envió un mensaje al intendente de la localidad Mario Diakovsky.

La trabajadora expresó “en el mes de marzo el gobernador anunció un aumento del 15%,hace días atrás anunció otro de un 5%, que hacen ya un aumento de un 20% para todos los empleados de la administración pública, y yo quisiera saber señor intendente porque usted aún no se ha adherido a ninguno de esos dos aumentos, siendo que todos los intendentes de la provincia lo han hecho”.

Además señaló “así de esta manera acompaña la gestión del gobernador que brega siempre por el bienestar de todos los formoseños, siendo también que el día lunes 3 de agosto del corriente en las cuentas de nuestro municipio, tenía depositada la suma de 22 millones de pesos, y si estoy equivocada quisiera que me lo desmienta públicamente, porque quiero dejarle en claro que este reclamo no tiene ningún tinte político o personal”.

Para culminar indicó “este es un reclamo que nos corresponde por derecho a todos los empleados públicos, porque detrás de cada empleado hay una historia que usted desconoce, en el año 2015 a mí me detectaron una enfermedad que afecta a la mayoría de las mujeres y desde ese momento hasta el día de fecha me tengo trasladar periódicamente a la ciudad de Formosa capital para tratamientos y controles médicos y usted no tiene ni idea el gasto que eso me demanda”.

Comments

comments