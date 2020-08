La Morza Fernández: “Yo me siento orgulloso de la gestión de mi amigo Gildo Insfrán”

El cuestionadísimo ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo con respecto a las declaraciones del presidente de la UCR Alfredo Cornejo donde había dicho a una medio mendocino que “Cuando me acusan de tener la suma del poder público, en realidad me tratan como si yo fuera Gildo Insfrán y a Mendoza como si fuera Formosa”, que “son bocones de café” y lo califico de “inútil”.

En declaraciones a Fm Espacios, el actual Interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), trato a Cornejo de “bocón de café” y agrego que “no han dado ninguna solución a su provincia, es mas la han dejado muy endeudada, y vienen a querer compararse con gobernadores de provincias que ven todos los días cambiar su historia”.

En ese sentido lo califico de “inútil” al querer compararse con “un gobernador-Gildo Insfrán- que no ha parado de resolver sus cosas entre otras la reparación histórica para Formosa”.

Por esto, aseguro sentirse orgulloso de “la gestión de mi amigo, Gildo Insfrán, es un tipo serio, comprometido con los que menos tienen, con los pueblos originarios, entonces, que tiene que hablar Cornejo, que deje de joder Cornejo”, ironizo Fernández.