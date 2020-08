Neme:: “la “hipocresía política” de Muracciole le hace aplaudir otras restauraciones, pero le impide reestructurarle la deuda al vecino”

6

La concejal del bloque unipersonal Floro Eleuterio Bogado, Gabriela Neme, atacó con dureza al edil del PJ y tildó su actitud de una “hipocresía política” al considerar que “aplaudió la reestructuración de la deuda argentina pero no quiere reestructurarle la deuda al vecino”.

Gabriela Neme, concejal del bloque unipersonal Floro Eleuterio Bogado, criticó duramente a los ediles del oficialismo y en particular al presidente de la Comisión de Presupuesto, el concejal Adrián Muracciole, porque ayer en la sesión en la que se iba a tratar el proyecto para la condonación de la deuda a los vecinos y así facilitarles mucho más las cosas en plena pandemia; éste decidió cambiar la jugada y solicitar su revisión nuevamente, pasándolo directamente a la Comisión y no tratándolo como habían consensuado previamente.

“El Partido Justicialista retrasó la aprobación de la ordenanza, del proyecto de ordenanza que tenía dictamen favorable de la Comisión que tiene mayoría del PJ, el dictamen se leyó en el recinto pero cuando tomó la palabra el concejal Adrián Muracciole, que preside la Comisión, cambió la jugada. Pidió que se revisen algunas cosas y mandó todo a Comisión, cuando las revisiones ya se habían hecho, sugerido y aceptado”, indicó la edil capitalina a Radio Uno.

Además arremetió contra los legisladores oficialistas de “estar alejándose de la gente, con proyectos como la ordenanza que obliga a las empresas transportistas a contar con un lugar de carga y descarga; con el cambio de lugar del Mercado Frutihortícola y ahora se perdieron una oportunidad histórica de acercarse a la gente, porque el vecino sabe, están cada vez más alejados”.

Sobre Muracciole en particular, Neme no tuvo tapujos y dijo: “Ayer cuando pidió la palabra el concejal Muracciole aplaudió la reestructuración de la deuda argentina, cosa que todos celebramos; pero no le quiere reestructurar su deuda al vecino de Formosa, hay hipocresía política en eso”.

Recordemos que ayer, en la sesión se trató el proyecto de ordenanza que le permitiría a los pequeños comerciantes que no pudieron pagar sus tributos municipales al no tener ingresos por estar cerradas sus puertas al público; tener una morigeración, contar con un plan de pago; pero desde el oficialismo decidieron enviar el proyecto a revisión nuevamente en la Comisión de Presupuesto por encontrar que al mismo, le faltaban cosas por pulir”.

