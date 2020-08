Médico denunció autoritarismo y abuso de poder de la policía de Insfran. Por la ruta de la droga casi lo meten preso por no llevar barbijo dentro de su auto

10

300 total views, 300 views today

El reconocidísimo médico formoseño Vicente Antonio “Chongo” Palacios denunció abuso de poder, autoritarismo, los atropellos y la falta de respeto de la policía del Gobernador Gildo Insfran hacia el ciudadano y el profesional médico que iba a desarrollar asistencia sanitaria y atender pacientes del PAMI de Mojón de Fierro.

Permanentemente me faltaron el respeto, quisieron esposarme y secuestrarme la camioneta, por no llevar barbijo dentro de mi auto. Iba vestido de Médico a atender pacientes

El doctor Vicente Palacios denunció que es “el cabo primero Juárez, responsable del control policial de Mojón de Fierro, y tres efectivo más, me recrimina por no usar el barbijo, le contesto que voy dentro de un vehículo de mi propiedad, con mi señora y en área no urbana, se enoja y le dice a un subordinado que me labre el acta del DNU, quisieron esposarme y secuestrarme la camioneta, me pudieron todo tipo de documentación que manosearon (prohibido).

“Permanentemente me faltaron el respeto, a mí con 36 años en el ejercicio de la profesión, correctamente uniformado de médico y que iba a ejercer y atender a pacientes de PAMI de esa localidad”, se quejó Pañacios.

Todos en Mojón saben dónde pasa la droga y el contrabando…. Pero no!!!! La Policía te quiere meter preso por no usar barbijo dentro de tu auto

Amarilla: Los culpables son los “científicos”

Automáticamente el diputado provincial de Juntos por el Cambio-UCR Juan Carlos amarilla, destacó que “Ellos por sentido común no deberían exigir el uso de barbijos en el vehículo, salvo que te bajes a interactuar con terceros”.

“La orden mal dada por cierto la tienen, pero no está bien. A nadie afecta mientras se está dentro del vehículo solo de uso particular. Los culpables son los “científicos” que dan esta clase de órdenes. Respecto al mal trato la responsabilidad es de los funcionarios policiales exclusivamente por eso sugiero que se los denuncie”, resaltó Juan Carlos Amarilla.

Comments

comments