Hoyos: Formosa DISCRIMINADA de la Obra Pública Nacional …?

5

988 total views, 988 views today

Hace unos días, el 7 de agosto para ser más precisos el gobierno nacional anunciaba el envío de 22 mil millones de pesos destinadas a obras públicas que tienen como destinatarios solo a 5 provincias …Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y Santa Cruz.

Para nuestra sorpresa y decepción Formosa fue excluída de esta superexclusiva lista de provincias privilegiadas, es que los formoseños después de la visita del Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, designado ciudadano ilustre, luego reforzada por el mismísimo Pte. de la Nación en plena cuarentena, teníamos grandes expectativas de ser incluída en esta lista privilegiada.

Cambió Obra Pública por asistencia alimentaria?, no es una rareza que el modelo formoseño tan exitoso, siga generando récords de asistencialismo y que después de 30 años en el poder festeje como un evento histórico la llegada en una zanja a cielo abierto de agua a la 3ra. Ciudad de la provincia?

La obra pública es un elemento sumamente dinamizador de la economía, se mueve las empresas constructoras, el comercio de materiales, transporte de materiales y logística, se genera mano de obra es sin dudas una importante inyección de recursos.

De hecho durante la gestión del gobierno anterior hasta el 2019, en Formosa se culminaron 83 obras por más de 2200 millones de pesos, y quedaban 96 en marcha por otros 5000 millones.

Es más en el 2019 desde enero a julio, se licitaron la continuidad de obras por 531 millones de pesos (fuente revista Construar 17 /10 / 2019), a pesar de ese fue un mal año para el anterior gobierno, hicimos lo posible para que Formosa no quede afuera del mapa de la obra pública nacional, aunque en aquel entonces esto era considerado exiguo y discriminatorio para el gobierno provincial.

Como contrapartida el modelo formoseño si logró insertarse entre las tres provincias que reciben más tarjetas alimentarias de todo el país disputando el podio con Chaco y Santiago del Estero, entre las que necesitan más asistencia por habitante, para comprar comida de todo el país.

No me digan que no es una rareza que este modelo formoseño tan exitoso, siga generando récords de asistencialismo y que inclusive después de 30 años ininterrumpidos en el poder festeja como si se tratara de un evento histórico la llegada en una zanja a cielo abierto de agua a la 3ra. Ciudad en importancia de la provincia, como si fuera una megaobra.

Son esas Rarezas que solo se pueden dar en el Modelo Formoseño

Blas Hoyos

Comments

comments