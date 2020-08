Naidenoff condenó que la causa “Insfrán/The Old Fund” sea girada a una provincia que ya la archivo: “Es un paso más hacia la impunidad”

6

El Senador Nacional se refirió a la resolución del juez Ariel Lijo, quien se declaró incompetente para investigar al gobernador de Formosa por la contratación de The Old Fund y determinó que el caso pase a la justicia provincial, donde ya había sido archivado.

Es el reino del revés: se ordena que la propia justicia provincial, que ya había archivado la denuncia contra el gobernador de Formosa, se haga cargo de la investigación

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán y tres funcionarios fueron acusados de tener participación en la contratación de la firma “The Old Fund” por $7.600.000 por un “supuesto” asesoramiento con la deuda pública con el Estado Nacional. Ahora, frente a un planteo de la defensa de Insfrán, el juez Lijo se declaró incompetente y ese tramo de la investigación pasará a manos del juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de Formosa.

“Es el reino del revés: se ordena que la propia justicia provincial, que ya había archivado la denuncia contra el gobernador de Formosa, se haga cargo de la investigación”, se despachó el senador nacional Luis Naidenoff, impulsor de la denuncia en 2012. “Es un paso más hacia la impunidad”, sostuvo.

Un disparate

El pedido de Gildo Insfrán a Ariel Lijo respecto de incompetencia fue que si bien existen fondos públicos nacionales, “la imputación es un acto liso y llano de acto de gobierno provincial por un gobernador.”

Intentar separar esto, es ir contra la verdad de un entramado de funcionarios y ex funcionarios públicos nacionales y provinciales que no tiene precedente

“La Oficina Anticorrupción consideró en el expediente que ese planteo era un disparate. No solo porque el expediente principal fue tramitado por el fuero, sino que además producto de ese trámite existen situaciones procesales al respecto”, explicó Naidenoff, y recordó que “el objetivo era cobrar en forma espuria el dinero de fondos públicos de Formosa”. “Boudou, ya ministro de Economía, firmó con Insfrán una modificación a esa reestructuración que no habría brindado. Intentar separar esto, es ir contra la verdad de un entramado de funcionarios y ex funcionarios públicos nacionales y provinciales que no tiene precedente”, agregó.

¿Podemos esperar que en una provincia gobernada por quien es investigado y en el mismo juzgado donde la causa ya fue archivada se pueda avanzar en la investigación?

En este sentido, el legislador nacional detalló que “no puede haber desdoblamiento de hechos bajo ningún punto. ¿Podemos esperar que en una provincia gobernada por quien es investigado y en el mismo juzgado donde la causa ya fue archivada se pueda avanzar en la investigación?”, preguntó.

“Es ilógico que el juez federal entienda que se viola una ley provincial pero que deje la responsabilidad de Insfrán y sus amigos a criterio de la Justicia local. La misma defensa de Boudou opinó que no podían prosperar los pedidos de Insfrán en ese sentido. Dijo en su dictamen que no se pueden separar los hechos atribuidos”, explicó Naidenoff.

“Espero que la Oficina Anticorrupción apele esta medida y no que haga como la causa de los Sauces y Hotesur donde su titular Felix Crous dio un mensaje claro de impunidad del organismo a todos los argentinos”, advirtió.

