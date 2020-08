El Juez ultradisciplinado López Picabea quedaría a cargo de la causa “Gildo Insfran-Boudou-Vandebroele”, que ya se había archivado en Formosa

0

Si la Oficina Anticorrupción no apela la controvertida resolución del juez Ariel Lijo, quien se declaró incompetente para investigar al gobernador de Formosa por la contratación de The Old Fund y determinó que el caso pase a la justicia provincial, donde ya había sido archivado, la causa “Gildo Infran-The Old Fund” por el robo de los 2,2 millones de dólares a Formosa, finalmente quedará en el fuero provincial y pasará a manos del juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de Formosa, a cargo de Marcelo López Picabea.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán y tres funcionarios fueron acusados de tener participación en la contratación de la firma “The Old Fund” por $7.600.000 por un “supuesto” asesoramiento con la deuda pública con el Estado Nacional. Ahora, frente a un planteo de la defensa de Insfrán, el juez Lijo se declaró incompetente y ese tramo de la investigación pasará a manos del juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de Formosa, informó el senador Luis Naidenoff.

“Es el reino del revés: se ordena que la propia justicia provincial, que ya había archivado la denuncia contra el gobernador de Formosa, se haga cargo de la investigación”, cuestionó el senador formoseño.

Por su parte el diputado nacional y ex gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo asoció el desdoblamiento de la Causa “Insfran Boudou” a la intención del Kirchnerismo de “manipular la justicia” para garantizarse “impunidad”.

Hoy se ha separado la causa de Formosa con Gildo Insfran con Boudou y Vandebroele, es decir hay un permanente y persistente ánimo de los gobiernos Kirchneristas de manipular la justicia para garantizarse impunidad”, cuestionó el presidente de la UCR nacional.

Las sospechas de la oposición no estaban tan equivocadas, ya que en caso de que la Oficina Anticorrupción no apele la medida, algo que se estima finalmente pasará, ya que su titular Félix Crous no apeló en la causa Los Sauces y Hotesur como tampoco lo haría en cualquier causa que implique complicaciones para “compañeros”, la causa recaerá indefectiblemente en fueros aldeanos coptados por Insfran, donde será solo cuestiones de horas para que desestime la acusación, se lo absuelva y nuevamente se archive la causa que ya estuvo archivada sin sustanciarse.

Para colmo el disciplinamiento ciego y la obediencia militante del Juez Marcelo López Picabea, al Gildismo provincial, no dejan dudas de nueva desestimación y absolución expres de la causa que compromete al Gobernador de Formosa y varios de sus funcionarios.

La última gran aparición del Juez, Marcelo López Picabaea, ocurrió según recordó El Comercial, cuando debió intervenir en un hábeas corpus presentado en uno de los centros de cuarentena del gobierno en el contexto de la pandemia.

El habeas corpus presentado en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia por el Dr. Javier Barrios fue enviado al juez de instrucción y correccional de turno, Enrique Guillen, quien luego sacó una licencia por razones de salud por lo que la causa pasó al nuevo juez de instrucción y correccional de turno, Marcelo López Picabea.

Si bien el juez Guillen había ordenado una larga serie de medidas que se debían realizarse en el lapso de 48 horas. Estas no se llevaron a cabo, salvo un par que fueron suficientes para el nuevo instructor que “cortó y pego” argumentos del juez provincial, Raúl López Uriburu en otra causa por una medida autosatisfactiva.

Picabea rechazó el habeas corpus convalidó el alojamiento preventivo y transitorio de personas en la Escuela de Cadetes de la Policía tras considerar que quienes permanecen en esas instalaciones no padecen agravamiento alguno en sus condiciones de aislamiento.

El magistrado provincial “liquidó” el pleito en menos de 48 horas pero no asistió al lugar a verificar las instalaciones, no habló con los involucrados ni tampoco participó al abogado patrocinante de las medidas tomadas.

Finalmente, el juez Picabea advirtió que otro magistrado ya se ha pronunciado sobre esta cuestión, por lo que resultaría irrazonable permitir que se sigan presentando indefinidamente amparos colectivos por la misma causa, lo que además pondría en peligro la seguridad jurídica al poder coexistir eventualmente sentencias contradictorias.

Un fallo “amañado”

El abogado patrocinante, Javier Barrios, aseguró que fue un procedimiento que no reunía los requisitos de imparcialidad e independencia de los decisores, “Es un fallo ilegítimo, arbitrario. No llamó a una audiencia a las partes para ver las pruebas y los hechos controvertidos”.

