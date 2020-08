González aseguró que Gildo insfran junto al dictador Comunista Chino, van a romper la verdadera grieta mundial y a terminar con la desigualdad planetaria

9

El ministro de Gobierno del gabinete de Gildo Insfran y jefe la de la mesa de CIENTIFICOS del Covid 19, Jorge Abel González, volvió a usar sus desopilantes monólogos en las extensas conferencias de prensa diarias que “propagandísticamente” susbsisten bajo el pretexto de informar sobre la epidemia en una provincia donde no existen contagios no circulación viral, para predicar, hacer apología y exaltar la figura de Gildo insfrán como líder mundial, y paladín de la lucha planetaria contra la desigualdad.

En pocas palabras volvió a usar las conferencias del COVID19, para hacer culto a la exaltación de la personalidad del eterno primer mandatario provincial, y postular “épicamente” su vinculación “política” con la mayor dictadura mundial que gobierna despóticamente la República Popular China, y que casualmente consagra constitucionalmente el sistema de Partido Único, la eternidad del dictador, donde se reconoce solo al PC chino sin admitir la existencia de otros partidos políticos.

Si hay algo que los chinos no pueden enseñar a nadie es sobre democracia, alternancia, institucionalidad ni sobre todo en derechos humanos ni sobre la lucha contra la pobreza

China es un país de cultura milenaria, con un desarrollo científico e industrial descomunal del que seguramente tenemos mucho que aprender …ahora si hay algo que los chinos no pueden enseñar a nadie es sobre democracia, alternancia, institucionalidad ni sobre todo en derechos humanos ni sobre la lucha contra la pobreza…, indicó al respecto el Dr Carlos Blas Hoyos.

A que se refiere entonces la publicación sobre lazos históricos entre el PJ argentino y el PC chino…? Será que tienen concepciones políticas similares, será que el PJ también defiende el concepto de partido único, que no admite otros partidos políticos , sin tolerancia, que no admite disensos?, se preguntó el ex Delegado del Plan Belgrano.

Si esto es así los argentinos y formoseños deberíamos estar seriamente preocupados.

Si el PJ y el gobernador están aprendiendo como administran estas cuestiones de los chinos, estamos al horno y con papas…. , evaluó Blas Hoyos.

Sin embargo el Ministro González muy suelto de cuerpo aseguró “…habla a las claras de una presencia política del gobernador Insfran que anoche participó de un foro virtual con el Partido Comunista Chino, el en representación del Partido Justicialista de la Argentina con el Partido Comunista Chino y con autoridades de la provincia China de Guizhou en un diálogo importantísimo sobre el combate a la pobreza y de qué manera podemos avanzar en trabajar juntos en un mundo multilateral multipolar de romper la verdadera grieta que es mundial, no solamente en la Argentina, que es la desigualdad…”, relató Jorge González.

