Hoyos: Partido Comunista Chino y Partido Justicialista Argentino son partidos hermanos…?

Ayer he podido ver una publicación de la página de Facebook del gobernador de la provincia que realmente mete miedo, en dicha publicación se puede ver al gobernador de todos los formoseños participando de una teleconferencia con el Partido Comunista Chino …intercambiando experiencias sobre como combatir la pobreza…?

LA MAYOR DICTADURA DEL MUNDO

La República Popular China es un estado que por su forma de gobierno ha sido descripta como comunista y socialista, pero también como autoritaria y corporativista, de hecho constituye LA MAYOR DICTADURA DEL MUNDO.

Con fuertes restricciones, como el libre acceso al Internet, la libertad de prensa, la libertad de reunión, no permite la libre formación de organizaciones sociales (gremios, ONG, partidos olíticos) no permite la libertad de culto y hasta restringe el derecho a tener hijos.

El país es gobernado por el Partido Comunista de China (PCC), cuyo poder está consagrado en la constitución que consagra el sistema de Partido único y reconoce solo al PC chino sin admitir la existencia de otros partidos políticos. La censura de los discursos políticos y de la información, más notablemente en Internet, es utilizada de manera abierta y rutinaria para callar las críticas al gobierno y el mandato del Partido Comunista. Sus indicadores sociales son alarmantes y sus derechos laborales inexistentes , la pena de muerte sigue vigente y hasta hace poco ejecutaban a los reos con un balazo en la nuca y la bala se lo cobraban a la familia del condenado. Responsable de exterminios masivos , persecuciones y genocidios.

Nuestras relaciones internacionales son confusas ,pues si bien el kirchnerismo, se llena la boca despotricando contra el imperialismo norteamericano, la única base militar de una potencia extranjera en nuestro territorio es de origen Chino y está en Neuquén. Se despotrica contra el imperialismo Yankee pero los barcos que por centenares invaden todos los días territorio argentino marítimo en la plataforma continental para llenar sus bodegas robándose millones de toneladas de los recursos pesqueros del país son de origen Chino. También es un país seriamente sospechado sobre el manejo de sus políticas sanitarias y la manipulación de datos de bioseguridad en todo lo que fue el origen de la pandemia. El peronismokirchenrismo sin embargo se entregó sin condicionamientos al imperialismo chino.

China es un país de cultura milenaria, con un desarrollo científico e industrial descomunal del que seguramente tenemos mucho que aprender …ahora si hay algo que los chinos no pueden enseñar a nadie es sobre democracia , institucionalidad y sobre todo en derechos humanos y lucha contra la pobreza… A que se refiere entonces la publicación sobre lazos históricos entre el PJ argentino y el PC chino…? Será que tienen concepciones políticas similares, será que el PJ también defiende el concepto de partido único , que no admite otros partidos políticos , sin tolerancia, que no admite disensos? Si esto es así los argentinos y formoseños deberíamos estar seriamente preocupados. Si el Pj y el gobernador están aprendiendo como administran estas cuestiones los chinos, estamos al horno y con papas….

