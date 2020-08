González utilizó la conferencia del COVID19 para escrachar y tratar de “mentiroso e irresponsable” a un médico formoseño (Ver Video)

6

394 total views, 394 views today

El inefable ministro de Gobierno, justicia y Trabajo Jorge Abel González, nuevamente aprovechó la Conferencia de los CIENTIFICOS del COVID19, y todo el poder comunicacional del Gobierno de Gildo Insfran, para escrachar y acusar públicamente a un médico formoseño, que casi fue esposado, su vehículo secuestrado y él detenido, por no llevar barbijo dentro de su auto cuando viajaba por una ruta provincial a hacer atenciones médicas en Mojón de Fierro.

El reconocidísimo médico formoseño Vicente Antonio “Chongo” Palacios denunció abuso de poder, autoritarismo, los atropellos y la falta de respeto de la policía del Gobernador Gildo Insfran hacia el ciudadano y el profesional médico que iba a desarrollar asistencia sanitaria y atender pacientes del PAMI de Mojón de Fierro.

Permanentemente me faltaron el respeto, quisieron esposarme y secuestrarme la camioneta, por no llevar barbijo dentro de mi auto. Iba vestido de Médico a atender pacientes

El doctor Vicente Palacios denunció que es “el cabo primero Juárez, responsable del control policial de Mojón de Fierro, y tres efectivo más, me recrimina por no usar el barbijo, le contesto que voy dentro de un vehículo de mi propiedad, con mi señora y en área no urbana, se enoja y le dice a un subordinado que me labre el acta del DNU, quisieron esposarme y secuestrarme la camioneta, me pudieron todo tipo de documentación que manosearon (prohibido), denunció Palacios.

Mirá También:

Sin que nadie se lo pregunte González arremetió contra el médico

Hay algún libertario que andan por ahí dando vueltas, y que se enojó porque se fue a Mojón de Fierro y que la policía le pidió el uso de barbijo…. Si señor, si señor.

Y, le quiero decir a ese señor médico, que cuando interactúa con otra persona tiene que usar el barbijo (en ese momento el ministro interactuaba SIN BARBIJO frente a 200 comunicadores)

Es mentira

Y la policía actuó muy bien en ese momento, porque tampoco era verdad, porque preguntamos… que iba a realizar las atenciones médicas en Mojón de Fierro.

Entonces como eso fue público, y se publicó en las redes sociales, Nosotros decimos que es mentira, es mera excusa para justificar un acto de irresponsabilidad como es el no uso de barbijo,

Y si baja la ventanilla e interactúa con el personal de la policía, colóquese el barbijo, rendondeó en otro de sus extensos, cansinos y divagantes mononólogos el verborrágico ministro de Gildo Insfran, fiel reflejo del relato de El Modelo Formoseño.

Comments

comments