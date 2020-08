Luis Naidenoff: “La pandemia es la mejor herramienta para consolidar la impunidad”

5

Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, habló sobre el avance de la reforma judicial en el fuero penal federal. El senador opinó sobre la orden judicial que enviaron al Congreso desde la Justicia.

“El tema es grave porque esta es una maniobra por la cual el Poder Ejecutivo, a través de resoluciones del Concejo de la Magistratura y valiéndose de acordadas que inclusive le juegan en contra al propio oficialismo tratan de avanzar en el traslado de jueces que cuentan con el aval de instancias superiores o de la propia Corte”, aseguró el senador.

Naidenoff remarcó que “estos dos jueces son camaristas de la Cámara que juzga la instancia superior a las resoluciones de Comodoro Py. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, junto con Martín Irurzun integran la cámara que ha avalado las investigaciones solicitadas por los jueces en las causas de Ricardo Jaime, de Julio De Vido y en la causa Cuadernos”.

Según especificó, el intento de desplazar a Bruglia y Bertuzzi le permite al oficialismo “la designación de dos jueces amigos para tener mayoría en la Cámara y para tener el control de la Justicia”.

“La orden del juez fue muy clara y le ordenó al Senado de la Nación que suspenda el tratamiento del pedido de traslado. El oficialismo desoyó la medida y esto es desobediencia judicial”, indicó el legislador, que remarcó que “este no es un problema del del cacareo de los senadores del kirchnerismo de ‘nos plantamos como poder del Estado’. Meten en un gran bardo al Senado. Incorporan como actor de desobediencia al propio Senado o a los que avalaron esta desobediencia judicial”.

El senador fue muy directo al hablar de “el mundo K”, asegurando que tiene “una idea de un modelo de Justicia”. “La resolución de jueces que son amigos y que me convienen las cumplo, la resolución de los que no son amigos no”, afirmó.

“Esto es un movimiento de piezas. Esto es acomodar la Justicia en función de mis intereses personales”, continuó el senador, quien consideró que “la vacuna institucional no ha cesado. La pandemia es la mejor herramienta para consolidar la impunidad en la Argentina. Este es un negocio político perverso que utiliza Alberto Fernández, que le sirve al kirchnerismo. La hoja de ruta es inmodificable: impunidad para los amigos y avancemos”.

“Entiendo este estado de anestesia social de bronca, de cansancio y de inoperancia contra un gobierno que nos acorraló con aislamientos y con casos que no cesan. Hay que estar muy atentos. Está en juego la persecución de todos”, indicó Naidenoff, quien remarcó: “Que Alberto Fernández no se haga el distraído porque el sabía de estas cosas. No me vengan con estas cosas de que uno es el abogado bueno y el otro el abogado malo”.

