Wiñazki: “En feudos como Formosa, es muy difícil ejercer el periodismo independiente por las presiones y persecuciones del poder político”

El periodista de TN advirtió que el kirchnerismo está intentando judicializar la labor periodística en la nueva reforma judicial se pretende incorporar artículos que permitan a jueces denunciar a periodistas por supuestas presiones o si un periodista critica a un juez.

Además sostuvo “eso pasa en los grandes medios nacionales o en la política donde hay más foco, ahora en las provincias donde siempre es más difícil hacer periodismo, porque el control político lamentablemente con el paso de las décadas es cada vez mayor y es muy difícil en feudos como por ejemplo San Luís o Formosa o Santa Cruz ejercer el periodismo independiente, porque hay ahogo de auspiciantes tanto estatales como privados, que si ponen una publicidad en un medio crítico al gobierno son apretados y la tienen que levantar”.

Gildo Insfran el todopoderoso que gobierna desde 1995, le hizo juicio a él (Gabriel Hernández) y a otro grupo de periodistas y están todos embargados

¿Será que Gildo Insfran realmente quiere embargar a los periodistas porque se sintió tocado por ese audio gravado con dos meses de anticipación?, o será que no quiere periodismo crítico en su provincia, pero no nos van a callar porque si callan a los colegas del interior vamos a estar nosotros para replicar lo que no les dejan decir en sus provincias, porque el poder nos quiere callados pero no van a poder

Por otra parte indicó que mientras hay una avanzada fuerte a nivel nacional contra la prensa cosa que ya es costumbre, en las provincias hay dos casos muy graves, la jueza de San Luís Laura Molino condenó a Diego Masci, periodista, por violación a la intimidad y determinó que debe pagar 90 mil pesos porque Masci en un blog que posee difundió un video de una funcionaria que era ministra de educación Natalia Spinuzza, que estaba en Holanda y decía que había fumado marihuana, que estaba borracha con amigos, es decir era un video de una ministra por ende tenía interés público.

El comunicador expresó “esa ministra terminó renunciando por pedido del gobernador eterno de San Luís, que tiene una alternancia democrática solo con su hermano, gobiernan la provincia desde 1983, y no quieren los Rodríguez Saa que se diga nada que ellos no digan que se diga, a nivel nacional es más difícil que el poder acalle a la prensa pero a nivel provincial no es así, esta jueza que responde al poder puntano de los Saa, y aún con todo el poder no se bancan o quieren acallar al colega Masci que difundió en su blog, diciendo además que esta ex funcionaria estaba en el video aparentemente drogada, cuando ella misma se jactaba de eso y lo acaban de condenar por esto”.

También expuso “esto pasa diciendo que violó la intimidad de una funcionaria cuando toda la jurisprudencia de la justicia determina lo contrario, pero la jueza Molino determinó que se violó la intimidad de esta ministra, haciendo una analogía en la sentencia con la violación a la correspondencia privada, y es algo que no se puede hacer en la Argentina, ahora la funcionaria desde Holanda mandó este wasap a un grupo de amigos y se viralizó, y se viralizó antes que en el blog de Masci, que con mucho profesionalismo dijo incluso, aparentemente drogada cuando ella misma decía que estaba fumada y borracha, pero el tema es que era de interés público el video”.

Seguidamente señaló la ministra Spinuzza volvió al poder y uno de los principales testigos en contra del periodista Diego Masci fue Alberto Rodríguez Saa, el gobernador de la provincia, tanto que doce veces lo nombra la jueza Laura Molino en la sentencia, al mandatario que es testigo contra un periodista.

Asimismo aclaró “El pronunciamiento de FOPEA y ADEPA, pidiendo que este fallo se revise en instancias superiores y además citando sentencias de la CIDH, por ello debe ser revisada la condena”.

Caso contra Gabriel Hernández y otros periodistas

Con respecto a Formosa Wiñazki dijo “Gabriel Hernández que es un afiliado radical y es periodista, quien tiene un programa de radio con otros colegas, pasó un llamado de un oyente donde este decía que Gildo Insfran el gobernador tenía que ver con el suicidio y la muerte de su hijo, un mensaje penosos, pero que él lo pasó sin saber y Gildo Insfran el todopoderoso que gobierna desde 1995, le hizo juicio a él y a otro grupo de periodistas y están todos embargados, pero atención hay una extrañeza en esto, hay un escribano allegado al poder , que no se sabe por qué mandó a alguien a gravar el programa de Hernández , con dos meses de anticipación, previendo y no por azar o con cuestiones de videntes, de que ese mensaje se iba a pasar”.

Quien manda agravar dos meses antes un programa esperando que se pase un mensaje que finalmente se mandó

Por otro lado destacó “ese mensaje que dice Insfran lo daño y es probable que así sea, pero quien manda agravar dos meses antes un programa esperando que se pase un mensaje que finalmente se mandó, sin real malicia que es cuando alguien quiere calumniar a otro sabiendo que es mentira, y es el mensaje de un oyente que justamente alguien ya estaba grabando con dos meses de anticipación el programa y ahora están todos embargados, no solo Hernández sino varios periodistas”.

Encima están en Formosa, y es difícil vivir en una provincia donde el gobernador manda sobre todo

Para culminar sentenció “encima están en Formosa, y es difícil vivir en una provincia donde el gobernador manda sobre todo, ¿están embargados y viviendo en Formosa, será porque mienten?, o será que no quiere que se difunda nada que lo moleste a él ni a sus funcionarios, ¿será que Gildo Insfran realmente quiere embargar a los periodistas porque se sintió tocado por ese audio gravado con dos meses de anticipación?, o será que no quiere periodismo crítico en su provincia, pero no nos van a callar porque si callan a los colegas del interior vamos a estar nosotros para replicar lo que no les dejan decir en sus provincias, porque el poder nos quiere callados pero no van a poder”.

