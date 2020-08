Neme: “habría un suicidio en masa de funcionarios, si tendrían que cumplir las máximas que San Martin nos enseñó” (ver Video)

12

La concejal PJ del bloque unipersonal Floro Bogado, Gabriela Neme al rendir homenaje a la figura heroica y patriótica del general José de San Martín, “un prócer que nos identifica como argentinos, y que debería estar en nuestro ADN”, .

San Martín representa los valores que la clase gobernante debería tener hoy

Además aclaro “San Martín representa los valores que la clase gobernante debería tener hoy, por elegir un camino de servicio, de entrega de hacer historia, no buscaba poder, es más no los aceptaba”, destacó el edil justicialista.

¿Qué haría San Martín?, con nuestros comprovincianos varados

“Hoy pienso en nuestros comprovincianos, varados en distintos lugares del país, Chaco, Salta, Buenos Aires, Córdoba y pienso ¿qué haría San Martín?, con sus comprovincianos que fueron en busca de un trabajo, pensando en una república justa libre y soberana”, advirtió la legisladora.

Que lejos estamos de nuestro prócer si pensamos en las políticas

Seguidamente advirtió que a esto no hay respuestas, San Martín educó sin ser docente, con su acción y con las máximas que le dejó a su hija, también fomentó la creación de establecimientos educativos públicos y gratuitos, porque estaba seguro que la gente educada puede generar el progreso material y moral de una patria.

La soberbia es la debilidad que suele afectar a los pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una cuota miserable de poder

En un mismo sentido sostuvo “que lejos estamos de nuestro prócer si pensamos en las políticas educativas, y públicas y San Martín decía, “serás lo que debas ser o no serás nada”, apostando a la dignidad de las personas y no permitía de ninguna manera el sometimiento ni el ejercicio abusivo del poder, porque no le interesaba el poder. La soberbia es la debilidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una cuota miserable de poder, nada más aplicado a nuestra realidad”.

“Seamos libres porque lo demás no importa nada”

También indicó “hay que recordar sus máximas, porque esto es hablar de valores, es hablar de respeto, de libertades, de justicia, lealtad, pero sobre todo de libertad, decía “seamos libres porque lo demás no importa nada”, uno de los valores y derechos constitucionales que en nuestra provincia hoy está vulnerado, Formosa a pesar de no tener circulación viral y comunitaria de COVID 19, es la provincia con más restricciones a las libertades de toda la república y nuestros representantes se distancian mucho de la figura del general San Martín”.

“Sacrificaría mi existencia antes de echar una mancha sobre mi vida pública que se pudiera interpretar como ambición”

Neme dijo “quizás sea el momento de mirar y retomar su imagen, sus enseñanzas, hoy deseo que realmente podamos trabajar juntos por esa patria libre y soberana y que cada gobernante, cada funcionario, pueda repensar en su conciencia las máximas de San Martín cuando decía “sacrificaría mi existencia antes de echar una mancha sobre mi vida pública que se pudiera interpretar como ambición”.

Para culminar señaló que “habría un suicidio en masa de funcionarios, si tendríamos que cumplir las máximas que San Martin nos enseñó”, disparó Gabriela Neme.

