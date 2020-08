17A: Fuerte convocatoria al “banderazo patriótico” en las redes sociales

1

Fuerte convocatoria al “banderazo patriótico” denominado 17A, que se realizará mañana por la tarde en distintos puntos del país para protestar contra el Gobierno circulaba con fuerza esta tarde en las redes sociales.

El principal motivo de la manifestación es la disconformidad con la cuarentena, que hoy cumple 150 días y que causa severas consecuencias económicas, aunque los organizadores también esgrimen otras consignas que apuntan contra la administración de Alberto Fernández.

“El 17 decimos basta a los políticos que se sienten reyes, que se llenan la boca hablando de solidaridad y sacrificios, mientras nos miran de arriba dictando leyes que ellos no cumplen, exigiendo una empatía que ellos no sienten, y disfrutando de lujos por los que no pagan”, dice en el video una voz en off femenina.

Se convoca a marchar mañana a las 16 en distintos puntos del país.

“Decimos basta a los que tratan al Estado como si fuera suyo, los que nombran amigos, acomodan parientes y devuelven favores con la plata de todos”, continúa la voz, mientras en pantalla se ve escrito el slogan “Banderazo Patriótico: hagamos la patria que quería San Martín” junto a una imagen del prócer.

El mensaje luego apunta al oficialismo: “Y a quienes hoy gobiernan: los hechos los condenan. Pusieron todos patas arriba y te dictaron que viviste equivocado. Pero con sus recetas absurdas estamos cada vez más indefensos y más pobres”, agrega la voz, en referencia a la cuarentena contra el coronavirus que se extiende por cuatro meses mientras la pobreza aumenta y la crisis empeora.

“Decimos basta a los que promueven la injusticia, los que liberan delincuentes pero encierran a los honestos”, agrega el spot, de la agrupación Campo+Ciudad, en una clara referencia a medidas y declaraciones del gobierno de Alberto Fernández y Axel Kicillof.

En el mismo sentido, continúa con la enumeración de cuestionamientos a políticas y discursos públicos: “Los que justifican a ladrones y violadores, pero llaman miserables a laburantes y empresarios. Los que le quitan la riqueza a los trabajadores para entregársela a los vagos. Decimos basta a los eternos mentirosos. La verdad no es relativa, no es opinable, es una sola y lo que no es verdad, es mentira. Los gobernantes deben ser juzgados por sus hechos, no por sus palabras. Tenemos razón y decimos basta. Tenemos razón y la haremos valer”.

