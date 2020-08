La Plaza San Martín fue escenario del Banderazo y la protesta provincial, que también creció en participantes

1,488 total views, 1,488 views today

El lunes a la tarde como lo anticipaba la convocatoria en las redes sociales, un nutrido numero de autonvocados que superó ampliamente las concentraciones anteriores se autoconvocaron en la Plaza San Martín, frente al busto que inmortaliza la figura del héroe patrio, para manifestarse contra las politicas del Gobierno nacional y provincial.

Entre los reclamos mencionados se encontraban: “No a la reforma judicial, No a la corrupción, No a la impunidad y No al avasallamiento de las instituciones”. Con banderas y cantos, más bocinazos de quienes circulaban en sus vehículos por la zona, Formosa también se sumó de manera más contundente que en otras oportunidades a la marcha desarrollada en distintos puntos del país.

En el nombre de la libertad debemos reunirnos a defender esa libertad que nos está faltando

La profesora María Esther Gorleri, quién fue una de las protagonistas más importante de la marcha y del improvisado acto frente al Busto de San Martín, aseguró que concurrió a la plaza porque apoya todas las marchas a favor de la república. “Hoy tiene un particular sentido por el 170º Aniversario por la partida de nuestro libertador San Martín quien dio toda su vida para liberar tres países y no podemos dejar de honrarlo”, destacó. “En el nombre de la libertad debemos reunirnos a defender esa libertad que nos está faltando”, afirmó.

El presidente del Comité Provincial de Unión Cívica Radical Martín Hernández indicó que decidió sumarse como un ciudadano más. “Apoyo esta expresión popular que tiene que ver con el compromiso y con la necesidad de reclamar por justicia y por las instituciones de la república”, dijo.

“La justicia no debe ser manejada por nadie y debe generar equilibrio, no debe ser utilizada para generar impunidad en las cientos de causas de corrupción que hoy tienen que ver con hombres y mujeres del espacio del gobierno”, subrayó.

Por su parte el diputado nacional Ricardo Buryaile manifestó a este matutino que comparte las consignas de la marcha. “Hay una necesidad de un mayor protagonismo del Poder Legislativo. Esto hace bien, hay protección y todos respetan las medidas preventivas. No es una marcha anti cuarentena, es manifestar lo que la gente piensa”, concluyó.

Fotos: Carlos Mereles