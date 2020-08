Amarilla y Ruíz Díaz “quieren usar la emergencia sanitaria para imponer la agenda K, y manipular la justicia en busca de Impunidad”

3

Juan Carlos Amarilla declaró “la gente pudo venir y decir lo que sentía con sus carteles y su familia, y hacia bastante tiempo que en Formosa la gente no se movilizaba de esta manera, la última vez que estuvimos aquí reclamando por lo mismo éramos 15 o 20, hoy fuimos muchos más, de alguna forma los dirigentes políticos nos sentimos reconfortados cuando vemos que la sociedad está reaccionando con lo que pasa”.

Además expresó “todavía hay un sector importante dirigencial, sea político o no que tiene que resolver participar, y no existe duda alguna en que las acciones del gobierno están destinadas a deslegitimar cualquier protesta social, porque quieren utilizar exclusivamente la emergencia sanitaria para dividir al país, extender todo lo que se pueda la cuarentena y adoptar todas las medidas que el kirchnerismo tiene en agenda como una justicia adicta, para deslegitimar todas las denuncias que existen y que llevó a una vice presidenta multi procesada.

Y la idea de esto es que termine desgajándose con aval institucional, y la manera de frenar esto es con una sociedad que se movilice, porque cuando hablamos de estas cuestiones que no son tangibles pero que tiene un valor trascendental para la vida de cada uno, porque cuando se toca la libertad que creemos que nunca la vamos a perder es esto, la republica es la vigencia plena de las libertades, y es lo que está en peligro sin lugar a dudas”.

Celeste Ruíz Díaz: “las banderas que nos convocan no son menores”

Celeste Ruíz Díaz manifestó “muy contenta por la convocatoria masiva, con mucha más gente que la anterior, yo saludo la participación de la gente porque las banderas que nos convocan no son menores, como ser la república, una justicia independiente, la democracia, y son esos los valores que se están poniendo en tela de juicio en la república Argentina con un gobierno que pretende avasallar no solo estos principios sino también avanzar sobre las libertades individuales, por eso estamos acá poniéndole el cuerpo diciéndoles que no se lo vamos a permitir, y nada mejor que el 17 de agosto recordando al general San Martín, para demostrar que estamos dispuestos a seguir defendiendo las instituciones del estado y la república”.

