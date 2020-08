Desde Fopea aseguraron que la condena a Gabriél Hernández es ridículo y avasalla la libertad de expresión

4

“Desde el Foro del Periodismo Argentino venimos siguiendo este tema, en el caso del colega Gabriel Hernández, y otros periodistas que desde hace tiempo comenzó el gobernador Gildo Insfran cuando hizo la primer denuncia la primera presentación contra ellos, por lo que se había dicho en su programa allá por el 2003”, aseguró Zacarías.

“Venimos siguiendo el caso y el fallo del Superior Tribunal de Justicia realmente nos sorprende, porque es difícil comprender como se puede avasallar en los tiempos que vivimos la libertad de expresión y sobre los derechos constitucionales en la provincia argentina”, indicó.

Los jueces formoseños evidentemente son simples ejecutores de ordenes políticas que se le imparten de la casa de gobierno

“Y esto es lo que hace el Superior Tribunal de Justicia cuando determina una condena a terceros, porque un oyente salió al aire a dar una opinión que molesto al gobernador”, cuestionó.

“Que la justicia diga que los periodistas son responsables por haberse mantenido en una actitud pasiva de las manifestaciones del oyente es ridículo, es decirle a los periodistas ustedes tienen la obligación de salir a defender al gobernador”.

Los periodistas no tienen por qué salir a defender al gobernador

“Y los periodistas no tienen por qué salir a defender al gobernador, esto es sentido común, leí el fallo varias veces ayer porque no podía creer lo que me estaban entregando”, admitió.

“Dice que el Superior Tribunal de Justicia se determina claramente que la responsabilidad por haberse mantenido una actitud pasiva ante las manifestaciones de un oyente anónimo. Pero a ver en qué cabeza cabe que los periodistas tienen que salir a defender la figura del gobernador o del gobierno”, se preguntó.

“Y si no lo hacen (defender al gobernador) están cometiendo un delito es algo insólito, este fallo es ridículo, lamentablemente la justicia de Formosa no estuvieron a la altura de la circunstancias, creo que el Superior Tribunal de Justicia los 5 miembros del Superior Tribunal de Justicia de Formosa deberían ser garante de la libertad de los derechos de los ciudadanos y de aplicar justicia realmente y debería ser garante de la libertad de expresión de los periodistas, como así también de la sociedad”, exigió.

Esta mancha que le duele a los formoseños, también duele a todos los argentinos

“Los jueces evidentemente son simples ejecutores de ordenes políticas que se le imparten de la casa de gobierno, y desde FOPEA esto rechazamos terminantemente, no estamos de acuerdo vamos a seguir apoyando a Gabriel Hernández y a los periodistas formoseños, y vamos a seguir visibilizando este caso y por supuesto vamos a seguir apoyándolo hasta que la instancia judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva, que si sepan entender toda presión política que deben hacer justicia y que deben garantizar la libertad de expresión”, evaluó.

“Contrario a eso que es la precepción general del país que en Formosa tenemos esta mancha, esta mancha que le duele a los formoseños pero también duele a todos los argentinos que queremos tener el derecho a expresarnos libremente, y a decir y no estamos hablando de lo que nos parece, sino decir o contar lo que sucede sin ser enjuiciados o llevados a la justicia, por no defender a la gobernador”, concluyó.

