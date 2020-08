Fue importante la manifestación ciudadana en contra del avasallamiento de los derechos individuales y los atropellos a las instituciones y a la justicia

6

788 total views, 788 views today

Martín Hernández expuso “me parece muy importante que la gente se exprese y sobre todo con una cuestión tan importante como es la justicia, en donde vemos claramente que hay un avance por parte del poder político nacional y por eso hacemos una réplica de esta protesta en la provincia, al ver como todo se pretende ocultar, se pretende lavar y soslayar a través de la justicia incluso provincial, donde hace poco tuvimos la novedad de que están queriendo traer la causa The Old Fund a Formosa, para consagrar la impunidad de uno de los actos de corrupción más importantes de Formosa”.

“Por eso por la justicia, por las libertades, por la igualdad, por la república, es esta Plaza, esta manifestación, esta expresión que se dio en todo el país y como ciudadanos acompañamos y estamos comprometidos a acompañar todas las marchas que hagan falta”, indicó Martín Hernández.

Piñeiro: no hay nada que los autorice a creer que pueden avasallar los derechos individuales de las personas

Gerardo Pineyro declaró “es una jornada espectacular, el pueblo ha salido voluntariamente a manifestarse, más allá de la cuarentena y lo que es el distanciamiento social, con todas las normas de seguridad para evitar el contagio, creo que las autoridades tienen que tomar el llamado de atención, la expresión genuina y voluntaria del pueblo, me parece importante y siempre que tengamos la posibilidad de manifestarnos en respeto de las instituciones, por una justicia independiente, el valor de la república, porque no hay nada que los autorice a creer que pueden avasallar los derechos individuales de las personas, los derechos colectivos de una sociedad, los principios de la democracia que son los pilares fundamentales que el gobierno debe respetar”.

Montoya: La gente viene a ponerle frenos al vamos por todo

Miguel Montoya explicó “es muy buena la repercusión de la gente, cada vez que esté en defensa los valores de la república, los valores que intentamos representar vamos a estar presentes y esto es una convocatoria de la gente, no es partidaria, son los valores que la gente viene a defender, como ser la república, una justicia independiente, la división de poderes, ponerle un freno al vamos por todo, y es lo que tenemos que defender todos los días cada uno desde su lugar, esto es solamente una expresión masiva popular, pero todos debemos defender esto porque es lo que está en juego en este momento del país”.

Comments

comments