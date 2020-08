Mauricio Macri: “Estoy orgulloso de que miles de argentinos hayan salido a decirle basta al miedo y al atropello”

1

El ex presidente Mauricio Macri celebró este martes la multitudinaria manifestación realizada ayer en todo el país contra el gobierno nacional. Desde Suiza, donde hoy desarrollará una agenda vinculada a su cargo en la Fundación FIFA, el ex mandatario posteó un mensaje en redes sociales que señaló: “ Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad” .

El 9 de Julio pasado, en medio de otra manifestación contra el gobierno nacional, el dirigente opositor había publicado una foto de banderas argentinas acompañada de la frase “¡LIBRES!”. Pocos días antes, en una entrevista concedida al periodista Álvaro Vargas Llosa, había cuestionado el avance de algunos gobiernos sobre las libertades de las personas en medio de la pandemia de coronavirus.

El ex jefe de Estado viajó el 30 de julio a Francia. Cumplió allí 14 días de cuarentena antes de viajar a Zúrich, donde esta semana tendrá actividad, explicaron desde su entorno. A fin de mes regresará a la Argentina. Luego de su retorno, deberá cumplir 14 días de aislamiento.

“Acá se vive en libertad y con responsabilidad”, valoró Macri al aterrizar en París ante las consultas de Infobae.

Ayer, miles de personas se manifestaron en todo el país contra el Poder Ejecutivo. La reforma judicial y la extensión de la cuarentena fueron las principales banderas de quienes salieron a las calles, entre ellos varios dirigentes de Juntos por el Cambio. De hecho, hay quienes interpretan que la protesta no sólo incluyó un mensaje hacia el gobierno nacional, sino también hacia la oposición, cuyos dirigentes han mostrado ciertas fracturas en las últimas semanas.

La conducción de Macri es uno de los ejes de disputa dentro del polo no oficialista. Recientemente, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dejaron en claro que no se sienten conducidos por el ex presidente. Otro sector más combativo, integrado por Patricia Bullrich y Miguel Pichetto, no solo reivindica su liderazgo sino que además promueve su regreso a la función pública.

