“No recuerdo que exista un fallo tan vergonzoso en lo político y tan frágil en lo jurídico”, dijo Leuco sobre el falló que avaló el STJ

Con esta columna quiero repudiar el ataque brutal a la libertad de prensa registrado en Formosa, la provincia que hace años maneja un señor feudal estalinista llamado Gildo Insfran. Lo hago porque lo que ocurrió me parece un antecedente muy peligroso para la democracia. Le cuento en forma sencillas los hechos:

Gildo Insfran, le ordenó a un funcionario de su gabinete que grabe el programa de Hernández

Ante un escribano público, Gildo Insfran, le ordenó a un funcionario de su gabinete que grabe un programa de radio llamado “Mano a Mano” que conduce el doctor Gabriel Hernández y su esposa en FM Fantasía.

Dos días después, casi como si todo fuera una cama preparada, una suerte de emboscada, un oyente anónimo salió al aire con un mensaje muy crítico contra el gobernador.

El cuasi monarca formoseño inició una querella contra todos los que habían mencionado el tema

Hasta ahí algo que ocurre todos los días en todas las radios. El oyente no se identificó y a propósito de unas declaraciones que había hecho Nora Cortiñas, dijo que compartía lo dicho por la Madre de Plaza de Mayo línea Fundadora y que efectivamente, “Insfran era un genocida con los pueblos originarios” y que incluso había tenido que ver con la muerte de su propio hijo, llamado Gildo Miguel Insfran que había aparecido suicidado. El conductor del programa pasó a otro tema y no hizo ningún comentario.

Otros medios reprodujeron eso que sucedió. Y el cuasi monarca formoseño inició una querella contra todos los que habían mencionado el tema.

El intento de censura es claro. Se suma a la censura y la autocensura que florecen en esos lugares donde los latigazos y aprietes desde el poder son una constante.

LO MAS GRAVE DE TODO

Pero lo mas grave de todo es que una jueza llamada Giselle Verónica Drovandi, condenó a los periodistas a pagar una multa/ indemnización de dos millones de pesos. Un despropósito autoritario plasmado en un fallo que es un antecedente muy grave para las instituciones republicanas.

Los argumentos de la jueza Drovandi son descabellados, insólitos y claramente militantes de Insfran

No recuerdo que exista un fallo tan vergonzoso en lo político y tan frágil en lo jurídico

Los argumentos de la jueza Drovandi son descabellados, insólitos y claramente militantes de Insfran al que caracteriza como un gobernador de “una trayectoria intachable”. No recuerdo que exista un fallo tan vergonzoso en lo político y tan frágil en lo jurídico. Me atrevo a decir que los dirigentes políticos de la oposición y los organismos que nuclean al periodismo deberían iniciar un juicio político para destituir a la jueza.

Según la juez los periodistas deberían haber salido al cruce del mensaje y negar su veracidad. Pero como no hicieron, son cómplices y deben ser condenados.

Entre otras barbaridades dice que Hernández y su esposa que estaba en Buenos Aires y que habitualmente coconduce el programa, dice que son culpables por omisión. Por no decir nada ante el mensaje. Según la juez los periodistas deberían haber salido al cruce del mensaje y negar su veracidad. Pero como no hicieron, son cómplices y deben ser condenados.

BURRADA IMPRACTICABLE

Reclama ademas una verdadera burrada impracticable. Dice que los conductores de radio deben responder a cada entrevistado o a cada mensaje de oyente cuando lo que ellos digan no sea cierto.

¿Cual es el criterio de verdad de la jueza” ¿Cualquier crítica a su gobernador intachable es mentira?”

Es algo de cumplimiento imposible. No serían programas de radio sino largas parrafadas de ambos lados. Segundo, ¿quien dice que una opinión política o una afirmación es cierto a o no” ¿Cual es el criterio de verdad de la jueza” ¿Cualquier crítica a su gobernador intachable es mentira?”.

LA DESAFÍO A LA JUEZA

El caudillo casi propietario de la provincia es un delincuente que le pagó 8 millones de pesos a Alejandro Vandenbruele para que lo asesorara en la refinanciación de la deuda de la provincia con la Nación. Eso solo ya es delito porque no puede intervenir una consultora privada entre dos organismos públicos.

Yo diría que todo lo contrario y de paso desafío a la jueza a que me sancione a mi por lo que voy a decir con toda claridad y sin pelos en la lengua: El caudillo casi propietario de la provincia es un delincuente que le pagó 8 millones de pesos a Alejandro Vandenbruele para que lo asesorara en la refinanciación de la deuda de la provincia con la Nación. Eso solo ya es delito porque no puede intervenir una consultora privada entre dos organismos públicos.

OTRO ATORRANTE MALANDRA

El ministro de Economía que debía favorecer a Insfran con la refinanaciación era Amado Boudou. ¿Lo conoce, no” Otro atorrante y malandra de estado. La factura que Vandenbruele le dió a Formosa era la número 3 y las dos anteriores habían sido anuladas. The Old Fund, en ese momento, no tenía empleados y cero experiencia en el tema. Pero mágicamente la refinanciación se hizo.

Formosa pagó casi 8 millones pertenecientes a su pueblo. Alejandro, el amigo de Boudou, fue al banco cobró el cheque, lo transformó a dólares y se los llevó en una valija. Y de inmediato devolvió como parte del retorno de la coima, dos millones de pesos a Martin Cortes quien en ese momento era presidente del Banco Provincial.

PATRON DEL MAL

Semejante robo a la luz del día y descarado no evita que la jueza diga que Insfran tiene una “trayectoria intachable”.

Y esos dos millones son la misma cifra que le puso como indemnización a los periodistas. Esa condena fue una manera clara de amenazar al resto de los periodistas para que nadie se atreve nunca mas a decir algo malo del Patrón del Mal de Formosa.

Otros medios que reprodujeron lo sucedido también fueron sancionados. Pero todos con gran coraje y valentía han dicho que van a llegar hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la Corte Suprema.

El objetivo de todos los autoritarios siempre es silenciar las voces críticas. Siempre quieren ponerle una mordaza a los que opinan distinto y a los que investigan a los corruptos. Se convierten en policías del pensamiento. No soportan la libertad. Pero la libertad siempre se impone. NO SE PUEDE TAPAR EL CIELO DE LA DEMOCRACIA CON LAS MANOS SUCIAS DE LOS LADRONES.

http://www.alfredoleuco.com.ar/ 17 de Abril de 2018

