Para González fue una marcha “Pro Pandemia” del “chiquitaje irresponsable e incoherente”

El ministro Jorge González en la conferencia del COVID 19 volvió a fustigar las autoconvocatorias ciudadanas y el Banderazo en defensa de sus derechos y libertades, y en favor de las instituciones, la república y la justicia independiente protagoniza por los ciudadanos el 17 A en todas las plazas del país y también en Formosa.

El funcionario expresó “agradecemos a los formoseños que tomando conciencia no asistieron a esta marcha, muchos hablaban que era una marcha anti cuarentena personalmente pienso que es una marcha Pro-Pandemia, no podemos jugar a la política chiquita en estos momentos, los momentos son los momentos en que la historia nos marca, y debemos estar por encima del chiquitaje que significa conseguir un voto más o un voto menos, la responsabilidad de la dirigencia política es llevar adelante las medidas que se orienten a llevar adelante para proteger la salud y la vida de todos”.

Continuó aseverando “¿qué buscaron algunos que se reunieron ayer en la plaza?, haciendo gala del no uso del barbijo, y después nos presentan demandas en la justicia, no se gana nada con eso, es una acto de pura adolescencia, la rebeldía que uno puede entender en un adolescente pero no en un adulto, es hora de crecer de ponernos encima de estas pequeñeces, y tomar conciencia de lo que corresponde realizar en estos momentos de la Argentina, era muy simpático ver como gente se embanderaba y se llenaba la boca con frases del general San Martín, cuando fueron los mismos que justificaron quitar su imagen de nuestros billetes”.

Además sostuvo “entonces cuando uno empieza a mirar el desarrollo de la historia contemporánea, te das cuenta de que la coherencia no es una característica que sobresalga en algunos, entonces preferimos nosotros ser coherentes con nosotros mismos y plantear de que en este momento es necesario defender la vida de los formoseños y las formoseñas y en particular de nuestros hijos e hijas, cualquiera que sea papá o mamá, va a dar todo para cuidar la salud de sus hijos e hijas, y ninguno de nosotros quiere que a nuestros padres le pase nada, porque este virus va atacar siempre a los más débiles y a las personas que tienen una enfermedad de base pero también a nuestros adultos mayores”.

Concejal PJ Gabriela Neme: acaso el Ministro González es un Ignoranto?

