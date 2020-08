Buryaile respaldó en el Congreso la denuncia de Gabriel Hernández y aseguró: “Es muy difícil tener libertad de expresión en Formosa, los medios están copados por el Gobierno”

5

El diputado nacional de la UCR Ricardo Burayle participó de forma online en la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso de la Nación, en donde hizo referencia y opinó sobre la condena al periodista Gabriel Hernández, su esposa y demás comunicadores.

El legislador expuso “conozco el caso y quisiera advertir que amén de ellos dos hay otro periodista que transcribió la noticia que se reproduzco en la radio y que también fue condenado a pagar una suma millonaria por haber transcripto lo que fue la noticia y la expresión de una persona.

Formosa es un lugar muy hostil para la libertad de expresión

Es muy difícil tener libertad de expresión en Formosa, es muy difícil para quienes estamos en el interior y los medios están copados por el oficialismo, es ir a un lugar y no tener acceso a los medios, pero yo soy respetuoso porque los periodistas pueden entrevistar a quienes quiera, y los dueños de los medios nos entrevistan o no, pero Formosa es un lugar muy hostil para la libertad de expresión”.

Esto es un grave antecedente para la libertad de expresión

Además sostuvo que en su caso ha sido acusado vilmente en un medio de algún tipo de delito que al ser denunciado en la justicia federal fue sobreseído, pero cierto es que el señor Hernández y los periodistas que pusieron al aire a una persona que es algo que sucede comúnmente el cualquier medio de la provincia de Formosa, y si por ello debe hacerse cargo de esto es un grave antecedente para la libertad de expresión.

El diputado señaló “no se puede condenar a alguien porque tuvo la osadía de confiar en la audiencia, lo conozco se dé su hombría de bien y creo que este caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y todos quienes ejercen el periodismo deberían tener en cuenta esto porque no solo van a ser responsables lamentablemente si este fallo prospera de sus opiniones sino van a ser responsables de no rebatir la opinión de un entrevistado”.

Casos como este no pueden pasar desapercibidos, si se pierde la libertad de expresión perdemos la libertad

Buryaile dijo “casos como este que se han presentado en otros lugares de la Argentina, creo que no pueden pasar desapercibidos, lo que tiene que estar por encima de todo es la Constitución Nacional y en la CN uno de los preceptos fundamentales para que exista la libertad es la libertad de expresión por lo tanto si se pierde esta perdemos la libertad, por lo tanto este es una caso muy emblemático que debemos acompañar y que por todos los medios velar para que no se cometa esta verdadera injusticia de que quien puso al aire a alguien que cometió quizás una a tropelía en la información o en la opinión que dio, no puede hacerse responsable por esto al conductor de un programa”.

