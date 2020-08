Hernández epusó ante la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados de la Nación, sobre el brutal atropello a la libertad de expresión en Formosa

2

El abogado local y periodista Gabriel Hernández expuso vía zoom en la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso de la Nación, denunció la arbitrariedad de la causa iniciada por el gobernador Gildo Insfran que lo condenó juntos a otros periodistas a un embargo millonario que pese a la pandemia está en proceso de ejecución y embargo.

Formosa es la isla de Gildo, un gobernador todopoderoso, un señor feudal que domina la provincia desde el año 1995

El comunicador explicó “es una oportunidad muy importante desde Formosa ser escuchado en el orden nacional, ya que muchas veces se ha dicho que Formosa es la isla de Gildo, porque vivimos un aislamiento y vivimos una situación donde solo hay una voz oficial, un discurso único, un gobernador todopoderoso, un señor feudal que domina la provincia desde el año 1995 y que ha hecho reformar la Constitución Provincial para ser reelegido indefinidamente”.

Los ciudadanos deben poder llamar por teléfono, escribir una carta, ser entrevistado, es decir la sociedad necesita, un medio de prensa que habrá el micrófono para que la gente opine

Además sostuvo que hay muy pocos medios de prensa que pueden ejercer con libertad esta función social, que es informar y permitir que la gente opine, porque hay que distinguir que son dos funciones básicas las que tiene un medio, no solo un periodista debe producir información y distribuirla sino que los ciudadanos deben poder llamar por teléfono, escribir una carta, ser entrevistado, es decir la sociedad necesita, un medio de prensa que habrá el micrófono para que la gente opine.

Seguidamente enunció los hechos que lo llevaron a ser denunciado “con mi mujer Paola teníamos un programa que se llamaba “Mano a mano” y el objetivo del programa era que la gente pueda llamar y la mitad del tiempo era recibir las llamadas por lo cual ser armaban lindas polémicas, porque no todas las personas coincidían ni expresábamos un mismo pensamiento, la intensión era que haya la mayor cantidad de voces posibles.

Llamo un oyente, yo no opine, cambie de tema, una semana después que comenzó una verdadera tormenta mediática

El 21 de enero del 2013 llamó una persona anónima que habló del gobernador y mencionó la trágica muerte del hijo, una comunicación muy breve, yo lo escuché como hago con todos los llamados, algunas veces opino y otras no, en esta oportunidad no dije nada y cuando terminó cambiamos de tema llamó otra persona y se olvidó el tema”.

Hernández continuó relatando que todo había pasado hasta una semana después que comenzó una verdadera tormenta mediática con funcionarios de las más altas esferas del gobierno que nos acusaban de haber hecho una cosa macabra de instalar el tema del hijo del gobernador, que era imperdonable la canallada, y los términos eran estos “canalla”, “cobarde”, cuando en realidad desde el programa no habíamos opinado sobre el tema, siempre expreso que lo que uno dice con la lengua debe tener espalda para bancarse, es decir ser responsables de sus dichos.Yo no dije nada.

Que alguien nos acuse y nos condene porque un tercero opine por una llamada telefónica, es incalificable, es inadmisible

Por su parte señaló “se debe tener la responsabilidad de chequear la información de investigar, ser responsable con las fuentes ahora que alguien nos acuse y nos condene porque un tercero opine por una llamada telefónica, es incalificable es inadmisible, porque los periodistas no tenemos responsabilidad directa sobre la opinión de un tercero, sobretodo en una llamada telefónica, en algo que está fuera de lo que pude ser una producción o invitación, no es un entrevistado, solo es algo que uno pone al servicio de la gente, pero esto significó una demanda del gobernador de la provincia de Formosa Gildo Insfran que logró que nos condenen a mi esposa Paola, a mí, a la dueña de la radio y a otros periodistas, quienes terminamos condenados a pagar dos millones de pesos, estoy hablando del año 2015, por haber permitido que esta persona opine”.

Se nos impuso una multa civil

También indicó que se nos impuso una multa civil no solo un resarcimiento al gobernador, sino que la jueza escribió que impuso ese monto porque tenían que ser disuasivos y un ejemplo para que no se vuelvan a repetir estos hechos, cosa que nuestra la legislación no contempla, una multa civil.

Como sabía el gobernador que dos días después iba a ocurrir esta llamada?

Lo grave es que dos días antes que saliera esta llamada al aire un funcionario del gobierno provincial se hizo presente en una escribanía y le pidió a este que grave el programa, es decir como sabía el gobernador que dos días después iba a ocurrir esta llamada que dos días después ocurrió y la grabación fue la prueba para obtener nuestra condena.

Mi mujer que estaba en Buenos Aires a 1200 kilómetros de distancia, también fue condenada

Por otra parte aclaró “nosotros apelamos, fuimos a la Cámara y nos rechazaron, fuimos al STJ, nos rechazaron y ahora estamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero por ejemplo mi mujer que es la coconductora del programa ese día no estaba es decir no participó, estaba en Buenos Aires a 1200 kilómetros de distancia con mis hijas y ella contará su participación pues fue condenada como yo pese a no estar presente”.

Paola Cóspito: “Yo ese día estaba internada en el Instituto Fleming en Buenos Aires, y la jueza me condenó porque cuando volví una semana después, tenia que negar lo alguien dijo cuando yo no estaba, no escuche ni me entere”

Paola Cóspito detalló “yo ese día no estaba en el pueblo, estaba internada en el Instituto Fleming donde una hija que yo tengo con discapacidad estaba siendo atendida, estaba haciendo un módulo de rehabilitación en Escobar, volví una semana después y me enteré ,igual la jueza me condenó porque dijo que tuve una semana completa para informarme y el día que volvía a mi programa tenía que haber negado lo que decía esta persona, y me sentí agraviada no solo por la condena por el día que yo no estuve, ni escuché ni me enteré sino que además después el gobernador dijo y es una agravio personal directamente en mi condición de madre y de mujer, expresó en Por Nuestra Gente Todo, unos actos que hace, dijo “el dinero que voy a cobrar de los Hernández lo voy a regalar a un Centro de discapacidad”.

Gildo Insfran no solo maneja la justicia sino que él mismo no tiene límites

Cóspito dijo “o causalidad el día que yo no estaba en el programa estaba internada con mi hija en un centro de discapacidad, entonces yo creo que Gildo Insfran no solo maneja la justicia sino que él mismo no tiene límites”.

Esto es una síntesis de lo que sucede en Formosa, donde la justicia está absolutamente al servicio del poder político, donde los medios de prensa son disciplinados a través de la pauta publicitaria, y cuando no te disciplinás hay acciones judiciales

Hernández dijo que esto es una síntesis de lo que sucede en Formosa, donde la justicia está absolutamente al servicio del poder político, donde los medios de prensa son disciplinados a través de la pauta publicitaria, y cuando no te disciplinás hay acciones judiciales, y toda la gente que como en mi caso ha sido condenada en esta semana empezó la ejecución de sentencia es decir que en cualquier momento va a golpear la puerta un oficial de justicia y nos embragará la casa y todo lo que tenemos para pagarle al gobernador.

Es una gran injusticia y es tremenda la doctrina de este fallo judicial que nos obliga a los periodistas a confrontar con la audiencia

Para finalizar agregó “ es una gran injusticia y es tremenda la doctrina de este fallo judicial que nos obliga a los periodistas a confrontar con la audiencia porque la jueza dice que yo como periodista no tenía que haberle permitido a la persona que llamó que diga lo que dijo del gobernador, es decir confrontar con la persona que llama y deja un mensaje en la grabadora del programa, y es una barbaridad porque los periodistas debemos ser responsables por lo que nosotros informamos no por un tercero y eso es la doctrina Campillay, la CSJN, la CIDH, pero tampoco podemos realizar una censura prohibiéndole a la gente que opine y quiero cerrar agradeciendo al relator de la CIDH Edison Lanza que citó nuestro caso dos años seguidos y me solidarizo con colegas que han relatado hechos de censura y agresión, porque no tenemos que permitir esto y ustedes desde la Cámara de Diputados son nuestra voz para corregir esto”.

