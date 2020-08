Davis: Con la excusa de la pandemia impusieron una política represiva y de amedrentamiento, que pisotea nuestros derechos y libertades

7

490 total views, 490 views today

Eduardo Davis coordinador del Centro Mandela, expresó su preocupación por que se está desarrollando con la excusa de la pandemia, una política represiva y de amedrentamiento a la ciudadanía, y de esta manera hemos perdido nuestras libertades.

El gobierno busca el control absoluto de toda la ciudadanía, nos puso a todos bajo sospecha

El gobierno feudal con la excusa de la pandemia aplica políticas represivas a todos los ciudadanos, desde el mes de marzo a la fecha ha venido suprimiendo paulatinamente los derechos constitucionales de las personas, así hemos perdido el derecho de reclamar, el derecho de circulación por el territorio nacional, hasta los derechos de expresarse libremente por la prensa o por las redes sociales, el gobierno busca el control absoluto de toda la ciudadanía interfiriendo hasta en actividades privadas, nos puso a todos bajo sospecha de ser portadores del virus, y con esa excusa persigue y reprime a todos.

Están criminalizando a toda la ciudadanía

Jueces adictos y cobardes, actúan como verdugos del régimen

Están criminalizando a toda la ciudadanía hasta yo mismo soy objeto de persecuciones por parte del gobierno, por el solo hecho de ir a manifestarme en contra el día 17/08, días después dos policías me abordan a la salida de un supermercado y me informan que me han iniciado una causa por delitos o faltas indeterminadas, de esta forma ningún ciudadano hoy se siente a salvo del puño del gobierno feudal, y cuentan con la complicidad de jueces adictos y cobardes, que actúan más como verdugos del régimen, que como jueces de un estado democrático.

Desde el Centro Mandela hemos recibido denuncias sobre graves hechos de abusos policiales, que van desde armado de causas falsas, como también brutalidades tales que someten a golpes a personas por el solo hecho de desviarse de un retén policial o no llevar puesto el barbijo, estos graves abusos me recuerdan a la dictadura militar, donde las personas eran reprimidas por la sola sospecha de actividades políticas consideradas por el régimen dictatorial como subversivas. Hoy la hipótesis de conflicto es el coronavirus, con esa excusa el gobierno feudal perpetuo, cerró la provincia como un gran gueto y donde todos estamos prisioneros a merced de los abusos, muy parecido a las políticas del régimen nazis.

Lo único que temen los tiranos es a la gente en la calle protestando

La única manera de terminar con los abusos del gobierno es mediante la movilización pacifica de los ciudadanos y que todos tomemos conciencia que lo único que temen los tiranos es a la gente en la calle protestando, todas las tiranías cayeron de la mano del pueblo, por que nuestros políticos y gobernantes deben comprender que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Comments

comments