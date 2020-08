Productor lamentó el abandono del Gobierno, y tener que pagar impuestos en plena crisis para los sueldos a los funcionarios. La salida es ser “parásito”, indicó

9

1,300 total views, 1,300 views today

Gregorio Pedrini de colonia Loma del Quebranto, distante a 44 kilometros de Gran Guardia, productor agropecuario formoseño desesperanzado por el abandono del Gobierno provincial, cansado de pagar impuestos para pagar los sueldos de los funcionarios de Gildo Insfran, ve su futuro como otro parásito del Gobierno provincial como única manera de sobrevivir. Porque para los que trabajan y producen este Gobierno, nunca tuvo ni tiene nada, aseguró

De este gobierno provincial no podemos esperar nada, su modelo productivo es puro relato, los productores siempre nos tuvimos que arreglar solos, con las uñas que tenemos, y en esta sequía sobreviven los que tienen más uñas y pueden arreglárselas y comprarles agua de la municipalidad 2 mil por tanque para consumo familiar, o 25 mil por camión para 16 días, es decir 50 mil por mes, solo de agua.

La situación es catastrófica, no tenemos agua, pasto, está todo seco hace tiempo

Cada rollo de pasto sale 3 mil pesos más flete, 10 rollos te puede salir 35 mil pesos, pero ya no hay para comprar, y el gobierno como siempre, no te ayuda ni asiste, ni asesora en nada, si no sos político, afiliado o puntero de ellos no te ni cinco de bolilla, ahora si la producción anda bien se quedan con la mitad de tus ganancias, y en plena crisis tenes que pagar impuestos para pagarles los sueldos a ellos.

Mortandad enorme de hacienda hay acá, ya no hay que darles de comer a los animales, como darle agua, cada uno hace lo que puede

El productor Gregorio Bredini expresó “la situación es catastrófica, no tenemos agua, pasto, está todo seco hace tiempo, los que podemos acarreamos agua de Monte Lindo, cuando podemos y tenemos unos pesos traemos agua, es decir pagamos un camión que nos traiga el agua”.

Además explicó “pero esto no rinde, quienes tenemos rollos estamos dando rollos, y el que no se muere golpea palma o algo, mortandad enorme de hacienda hay acá, ya no hay que darles de comer a los animales, como darle agua, cada uno hace lo que puede”.

Iremos hasta donde podamos y después vamos a tener que ser parásitos del gobierno entreverarnos con ellos para poder vivir

Al ser consultado si recibe algún tipo de asistencia del gobierno sostuvo “no, pero le pagamos los impuestos para que ellos cobren sus sueldos, no recibimos absolutamente nada, nos arreglamos como podemos, ya murió mucha hacienda es algo terrible, y van a seguir muriendo, encima están naciendo los terneros ahora, para agravar la situación porque morirá la madre y la cría”.

También indicó “el que tiene plata compra el agua de Gran Guardia, sale 2000 pesos el tanque de agua, y traen el tanque cuando ellos quieren y yo por ejemplo gasto ahora de tres a cuatro mil litros por día de agua, tuve que alquilar un camión y gasté 25 mil pesos para 16 días, entonces sería 50 mil pesos al mes solo de agua”.

Para culminar sentenció “ya no hay pasto para comprar solo queda pasto ruso al costado de la ruta que lo venden y están trayendo algunos, pero muy poco, y sale alrededor de 3000 mil pesos el rollo, más el flete y ya no tenemos más para invertir, así que iremos hasta donde podamos y después vamos a tener que ser parásitos del gobierno entreverarnos con ellos para poder vivir “.

Comments

comments