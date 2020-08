Neme reclamó mayor consenso y que dejen de utilizar el concejo para hacer política partidaria

3

233 total views, 233 views today

La concejal del bloque unipersonal Floro Bogado reclamó mayor consenso y que dejen de utilizar el concejo para hacer política partidaria.

La legisladora expresó “hoy mi bloque Floro Bogado con el de la UCR decidimos no dar quórum porque se quería imponer el nombre de dos calles, personalmente no tengo ningún problema en los nombres que se eligieron pero son personas particulares, creo que Formosa debe estar más allá y es en buscar consensos, las calles y los espacios públicos deben ser personas de la cultura de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia, tenemos un montón de nombres que queremos aprobar en el paquete”.

Además expuso “personalmente presenté el proyecto de Floro Bogado, también del Padre Abel Filipi, del Padre Miguel Espezutto, en la música y la cultura del Oso Florentín, de Monona Donkin, y no hay quórum de logar un consenso entonces cuando se quiere imponer y utilizar el recinto para hacer política partidaria y poner nombres de dirigentes partidarios, nos parece que no es ni el momento por la pandemia de lograr la ciudad que queremos, necesitamos trabajar juntos en la Formosa que incluya a todos sin colores políticos”.

Para finalizar indicó “decidimos no dar quórum y ver si la semana que viene logramos el consenso y que haya un paquete de calles con nombres nuevos, la política no puede estar distanciada de los vecinos ya vimos que con la calle Libertad se generó mucho repudio, más allá de la historia de la calle, la palabra libertad hoy tiene mucha importancia porque Formosa es la provincia con mayor recorte de libertades sin tener transmisión comunitaria, entonces queremos escuchar a la gente, tenemos que generar puentes que sea una construcción entre el vecino y el concejal, así que lastimosamente no logramos dar quórum y esperamos lograr el consenso la semana que viene”.

Comments

comments