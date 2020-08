“Tenemos un Gobernador que legisla”. Malgarini reclamó que la Legislatura sesione para tratar designación de Jueces y el Juicio político a Guialluca

2

El diputado provincial de JxC-UCR Adrián Malgarini, a través de una nota dirigida al Presidente Nato de la Legislatura Provincial doctor Eber Wilson Solis, reclamó formalmente la urgente convocatoria a sesiones ordinarias y/o especiales a efectos de tratar importantísimos temas de interés público como la designación de los jueces o el juicio político a Guialluca que están cajoneadas por indefinición del oficialismo provincial.

Ya han retornado las clases presenciales en gran parte de la provincia, los niños y docentes comienzan a volver a las aulas, y los representantes hace más de un mes que no podemos reunirnos aunque sea para sesionar de manera semipresencial a efectos a los efectos de abordar los transcendentes temas que hacen a la calidad institucional, al control parlamentario y a mejorar la calidad de vida de los formoseños, cuestionó el diputado opositor.

“La inactividad del parlamento provincial” afecta la calidad institucional porque hace a la paralización del Poder Legislativo, atrofiando un órgano democrático y representativo por excelencia que hace a la soberanía popular y a la forma republicana de gobierno, porque el pueblo gobierna y legisla a través de sus representantes, explicó Malgarini.

No encuentro razones por las cuales la Legislatura no esté sesionando a pleno y no cumpla con sus tareas institucionales de contralor, porque la inexplicable e injustificable inacción de uno de los poderes del Estado, sumado a la ilegal transferencia de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, hacen a la concentración de facultades, abona a la suma del poder público, y facilita que hoy tengamos un gobernador que legisla, y toma decisiones excepcionales e inconstitucionales, afirmó Malgarini.

La inactividad es injustificable, más considerando que la última sesión fue el 2 de julio, y que el Frente Amplio Formoseño en este lapso presentó varios proyectos Expte. N°58, N° 63, Nº 22, Nª 37 y la designación de los jueces provinciales, que necesitan de su consideración y tratamiento y cuentan con estado parlamentario, indicó Malgarini

Malgarini reclamó el nombramiento de los jueces porque la inactividad judicial hace la denegación de justicia y a la obscena dependencia del poder judicial al poder político, como también el urgente tratamiento del juicio político al militante justicialista que usurpa el lugar del Defensor del Pueblos, contaminando todo el aire republicano y democrático en la provincia, condenó Adrian Malgarini

