Denuncian que por Resolución de Zorrilla no van a recibirse de profesores en 2020

Tal como informaron en la conferencia de prensa realizada el martes pasado Nilda Beatriz Patiño y Manuel Pereyra, autoridades de Autoconvocados y Voz Docente presentaron en Mesa de Entrada del Ministerio de Cultura y Educación una nota solicitando se les otorgue a l@s estudiant@s de profesorados dos cuestiones: la primera de efectuar o transitar la residencia en la virtualidad (en su carácter de alumno/a y docente a futuro) y la segunda evitar retrasar su egreso/titulación,

Patiño y Pereyra cuestionan la Resolución 2439/20 firmada por el Ministro Zorrilla que suspende las Prácticas Docentes hasta el regreso a la presencialidad completa, atándolos a un régimen y reglamento que en este contexto de pandemia es obsoleto y a contramano de esta realidad donde los docentes dan clases a través de las herramientas que propone el teletrabajo. A continuación, el texto completo del reclamo presentado:

“En nuestro carácter de Secretaria General del Gremio de los Docentes Autoconvocados y Secretario General de Voz Docente nos dirigimos a usted en relación a las directivas del Nivel Superior sobre la etapa de residencia para alumno/as de los distintos profesorados que se dictan en nuestros institutos a fin de culminar su formación como docente; y que luego se reflejaran en la Resolución N° 2439/20.

Al respecto la Resolución 2439/20 establece que: “En el caso de las Practicas y Residencias de los futuros docentes y Práctica Profesional, estas quedan suspendidas hasta que se retome el sistema de presencialidad completa. Además, las medidas deben encuadrarse en las condiciones sanitarias y de prevención emitidas por el Consejo Integral de la Emergencia COVID-19 y en las normativas y/o documentos que regulan las Prácticas…”. Esa decisión -entendemos- es a contramano de la actualidad del sistema educativo en particular y de la comunidad en general.

Pues cabe recordar que nadie de las promociones anteriores se formó siquiera remotamente para la práctica docente en contexto de pandemia; y precisamente hoy cuando tanto desde las autoridades de organismos mundiales como la OMS, la OIT, el Ministerio de Educación de la Nación explican que esta forma o práctica de enseñanza y/o trabajo se mantendrá, se les quite al estudiante de profesorados dos cuestiones: la primera de efectuar o transitar la residencia en la virtualidad (en su carácter de alumno/a y docente a futuro) y además retrasar su egreso/titulación, pues lo liga a una presencialidad hoy en discusión o dudas.

Creemos que el estado es el responsable de que la educación pública sea de fácil acceso a todos los habitantes de esta tierra, para que la igualdad de oportunidades no sea violentada, incluso por esta pandemia.

Por todo lo expuesto, sugerimos se atienda esta situación u oportunidad, y que la Provincia, asimismo, pueda suministrar a los trabajadores de la educación las herramientas tan necesarias como una potente plataforma de enseñanza virtual e intuitiva, que permita desenvolvernos de la mejor manera en nuestra labor. Es una solución necesaria en este contexto, y cuando todo vuelva a la normalidad será una herramienta que completará la educación formal presencial; y de esta manera estaremos contribuyendo a mejorar la excelencia académica y a preservar el libre acceso a la educación a todos los y las formoseños/as.

Por eso, existiendo herramientas y un formato de trabajo no presencial en todos los niveles y modalidades, con variantes múltiples, resulta muy llamativo que quienes establecen las reglas que aplican en la formación de los docentes no flexibilicen normas y prácticas como sí lo hizo todo el resto del sistema. En este sentido no estarían cumpliendo cabalmente su objetivo neto de preparar docentes para lo que requiera el sistema.

“Por lo expuesto recurrimos a usted esperando pueda promover la reflexión y revisar esta decisión, adecuándola al tiempo que corren, y asegurando la titulación en tiempo, a los/as estudiantes de los profesorados de nuestros Institutos Superiores Provinciales. Hoy en desventaja frente a los estudiantes de los Institutos Privados…”

Finalmente, Pereyra y Patiño remarcaron que es una oportunidad histórica; porque tod@s nosotros, maestr@s y profesor@s jamás fuimos formados en la virtualidad hoy tan necesaria por la pandemia y con esta decisión el Ministro desaprovecha la posibilidad de capacitar a estos alumn@s y así permitirles terminar sus prácticas y residencias para recibirse este año. E insistimos –dijeron- en total desventaja con las ofertas online de los Institutos Privados.

