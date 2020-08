El oficialismo quería poner nombres de dirigentes del PJ a dos calles, pero la oposición no dio quórum

1

129 total views, 129 views today

Anoche, el bloque de la oposición no dio quórum en el Honorable Concejo Deliberante capitalino, ya que uno de los proyectos que estaba en la orden del día era para designar a dos arterias con nombres de militantes del PJ; se trata de Egidio González y Roque Silguero. Los ediles del bloque de la UCR y Floro Eleuterio Bogado se mostraron en “desacuerdo” no con las designaciones en sí, sino con la “imposición” por parte del oficialismo que no permitió que ellos sumaran más nombres.

Antes de retirarse del recinto todos los concejales opositores informaron que “presentamos un proyecto, ante la inflexibilidad decidimos utilizar la herramienta de no dar quórum, para la semana que viene incorporar los temas que les importan a los vecinos”.

“Nosotros queríamos incorporar más nombres y no nos dejaron. No tenemos problema con los nombres que ellos propusieron, pero me parece injusto que ellos quieran imponerlos y no nos dejen que también lo hagamos nosotros. Egidio González era un dirigente del justicialismo y Roque Silguero era Decano de la Facultad; nosotros tenemos nombres como el del ex gobernador Montoya, Padre Pessuto, el Dr. Dani Coda, Palillo Romero, Alberto Maglietti, Floro Eleuterio Bogado, entre otros. Teníamos nombres de referentes políticos y sociales, pero no nos dejaron”, sostuvo el concejal radical Fabián Olivera.

Por su lado, desde el oficialismo lamentaron la falta de quórum para llevar adelante la sesión. “Lamento la postura de la oposición de no sentarse y discutir en el ámbito que corresponde”, aseveró el presidente del honorable cuerpo, Darío Di Martino.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Legislación, Elena García expuso que le tomó por sorpresa la “actitud” de los concejales que no se presentan ya que “en el día de ayer nos reunimos como todos los martes, trabajamos con los distintos bloques, nos pusimos en tema, no había nada que hacía presuponer esta actitud tan poco democrática”.

“Se trata de una actitud totalmente innecesaria y contraria a los valores democráticos y a la labor que realizamos todas las semanas en esta sesión del Concejo Deliberante de la Ciudad”, culminó diciendo la edil notablemente “desconcertada”.

Comments

comments