El Juez Carbajal intervendrá ante un nuevo Amparo Colectivo contra las medidas arbitrarias, discrecionales y perversas del Gobierno de Gildo Insfran

Los Doctores Carlos Roberto Lee y Fabrizio Villaggi Nicora, interpusieron ante la Justicia Federal una Acción de Amparo Colectivo en contra del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 de la Provincia de Formosa, porque de manera arbitraria, netamente discrecional y sin certeza alguna, cercena el derecho de los habitantes de la nación, en especial el de nuestros compueblanos, a ingresar a su Provincia, y lugar donde residen, conculcando todos sus derechos constitucionales.

En defensa de los derechos de todos los formoseños quienes se encuentran privados de volver a sus respectivos domicilios

La acción fue interpuesta en defensa de los derechos de todos los formoseños quienes se encuentran privados de volver a sus respectivos domicilios sitos en la Provincia de Formosa y, en especial amparo, de los Sres.: 1) BRITO Manuel Jesús, 2) Carlos Argentino SOTO, 3) Ricardo Agustin ACOSTA, 4) Karen Elizabeth ALONSO; personas todas que se ven afectadas por la decisión arbitraria del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 y la Provincia de Formosa, al igual que otros miles de comprovincianos.

Por lo que solicitaron a la Justicia Federal una medida cautelar genérica, para que se ordene a la Provincia de Formosa el inmediato ingreso al territorio provincial a los Ciudadanos que se encuentran varados y esperando por retornar a sus domicilios.

Y, si por la falta de infraestructura o condiciones edilicias, no se puede realizar la cuarentena obligatoria en los centros provinciales destinados al efecto, se permita a los Ciudadanos que quieran ingresar a nuestro territorio, la posibilidad de realizar la cuarentena en sus domicilios o en hoteles costeados por ellos mismos.

Asimismo, solicitaron como medida cautelar genérica, se ordene a la Provincia de Formosa y al CONSEJO DE ATENCION INTEGRAL DE LA EMERGENCIA COVID 19, se expidan con suficiente certeza respecto de los criterios de oportunidad establecidos para el ingreso y egreso de personas al territorio provincial, fechas establecidas y orden de prelación para llevarlos a cabo.

La competencia federal, se desprende del hecho que se están afectando derechos garantizados por la Constitución Nacional y con excusas de resguardar la salud pública, se impide el libre tránsito a los Formoseños y demás ciudadanos de nuestro país.

No solo se impide el ingreso a la ciudad de Formosa, sino que, ni siquiera se admite llegar hasta la frontera provincial. Por lo que se subsista un problema interprovincial, las provincias vecinas, no admiten el ingreso de formoseños o personas con destino a Formosa, si no cuentan con la autorización de nuestra provincia para ingresar.

Es dable mencionar el caso de los veintiséis (26) varados en la localidad de Puerto Eva Perón (Provincia del Chaco), quienes soportaron condiciones infrahumanas – pasando frio, hambre, calor, sin baños o medios de higiene personal-, a la espera de una respuesta por parte de la Provincia de Formosa en dichas condiciones.

Algunos permanecieron a la vera de la ruta por más de treinta días y otros, decidieron conseguir asilo y refugio en la solidaridad de amigos y vecinos, sin poder retornar a sus propios domicilios.

Como antecedentes puntuales del accionar arbitrario del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 de la Provincia de Formosa, se puede hacer mención a lo vivido por el Sr. Ledesma Jorge Antonio, por el cual esta misma parte peticionó ante los estrados de la Justicia Federal, por correr riesgo su libertad ambulatoria.

El Sr. Ledesma, teniendo todo en regla, fue víctima de una arbitrariedad por parte de la Provincia de Formosa, quien le coartó la posibilidad de ingreso, pese a contar con permiso de ingreso habilitante, permaneciendo más de veinte días el nombrado a la vera de la ruta nacional Nº 11.

En dicha oportunidad, el Sr. Juez Federal, Dr. Fernando Carbajal, dispuso: III- Medidas correctivas: Que ello así habré de rechazar el habeas corpus planteado en cuanto a la ilegitimidad de la amenaza de detención, pero disponer como medida correctiva para evitar vulneración de derechos que se expliciten y hagan públicos los criterios generales para otorgar los ingresos al territorio de la Provincia de las personas que así lo han solicitado, con el cargo de notificar al Sr. Andrés la fecha en la cual podrá hacerlo, dejándose aclarado que ello siempre estará sujeto a que no se modifiquen las condiciones epidemiológicas existente al momento de la decisión.

Es dable mencionar que al día de la fecha, no se hicieron públicos los criterios generales para otorgar los ingresos, ni se notificó de su entrada al Sr. Andrés, quien a la fecha, todavía se encuentra imposibilitado de ingresar al territorio provincial.

A raíz de las cuestiones planteadas y las que han tomado estado público, la situación se tornó aún más engorrosa, ya que la Provincia del Chaco, impide el ingreso y tránsito por su territorio, con destino a la Provincia de Formosa, sin tener el permiso fehaciente de ingreso.

En pocas palabras, la Provincia de Chaco no quiere volver a hacerse cargo de los formoseños que, por capricho y/o arbitrariedad, del Ejecutivo Formoseño, quedan varados en la frontera chaco-formoseña.

La decisión arbitraria emanada del Consejo de Emergencia de la provincia de Formosa, de realizar un ingreso organizado y sistemático, no deja de ser un mecanismo perverso para los ciudadanos de esta provincia y de cualquier otra jurisdicción, quienes pese haberlo solicitado no encuentran respuestas y que en reiteradas oportunidades se producen ingresos de personas que nadie sabe si fue respetado un orden cronológico de solicitud, infringiéndose lisa y llanamente “el derecho a la igualdad y a la no discriminación”.

