Arce: “Este gobierno provincial tiene como característica el manejo autoritario. En democracia el principio fundamental es la libertad”

El diputado nacional de la UCR Mario Arce en comunicación con Opinión Ciudadana expresó su solidaridad con el Concejal Caballero e hizo referencia a distintos temas como la situación política y económica del país, la provincia y como continúa la tensa discusión en la Cámara de Diputados por la Reforma Judicial.

El legislador expresó sobre la sesión fallida y sin consenso de la oposición “es importante entender en contexto al que se llega en esta situación debido al avance del Frente de Todos a través del presidente de la Cámara de Diputados que a pesar de las observaciones que le hemos hecho en las reuniones previas igual a avanzado teniendo presente que nos encontramos con una protocolo vencido, ese protocolo es excepcional eso hay que aclarar y permite mediante el consenso de todos los bloques sesionar de forma virtual pero ya ha vencido, por eso se tuvo una sesión anómala e irregular”.

Además destacó que es el reglamento de la Cámara de Diputados el que se debe aplicar y en ese sentido dispone que debe ser presencial la sesión no incorpora el carácter remoto, de allí la situación irregular, por eso la oposición entendió que no hubo quórum manifestado la decisión, inclusive se solicitó al presidente de la Cámara que consigne la presencia del bloque opositor porque en reiteradas oportunidades no lo ha hecho por ende se tuvo que llamar a un escribano para que lo certifique y constituir pruebas.

El error que ha cometido o la negligencia del presidente de la Cámara tendría que ser salvado por el mismo llamando a todos los bloques parlamentarios

El referente de Juntos por el Cambio expuso “quedó más que claro cuál es la postura de Cambiemos con respecto a lo que ocurrió en diputados, la violación, la crisis institucional que vive la Cámara Baja, en cuanto a la posibilidad de los acuerdos políticos, el error que ha cometido o la negligencia del presidente de la Cámara tendría que ser salvado por el mismo llamando a todos los bloques parlamentarios a los efectos que puedan dialogar y consensuar y que en ese consenso estén contenidos todos especialmente el bloque de Juntos por el Cambio que representa más del 40% de la representación política parlamentaria y en la república Argentina, en esa línea deberían abrir frentes de dialogo y el presidente y los demás bloques en ese sentido deberían avanzar”.

Por otro lado, por la sesión irregular y de carácter nulo que se realizó luego de habernos retirado del recinto, abre una puerta para la presentación judicial a los efectos de hacer cesar y dejar sin efecto estas normativas que se han aprobado, por ello esperamos que la justicia actué en ese caso, manifestó el diputado.

También explicó que la situación tiene un trasfondo político pues si permiten que se viole el reglamento de la Cámara, así como se trató el tema de turismo y pesca abre la posibilidad a que estos grupos parlamentarios puedan avanzar hacia la discusión de un tema tan delicado y discutido como la Reforma Judicial o Previsional y en ese punto sería como cerrar las puertas del Congreso, porque avanzarían sobre valores muy importantes para la república como ser la justicia y seguir cercenando el derecho de los jubilados que hoy con este gobierno han perdido sustancialmente sus ingresos.

El Ministerio de Seguridad no están actuando de forma satisfactoria porque amparan a quienes están ocupando esas tierras y no lo hacen en protección a las familias,

Con respecto a la toma ilegal de tierras explicó “hay un principio constitucional que es el derecho a la propiedad, que la Constitución Nacional lo defiende y ampara, por lo cual es fundamental que se haga valer este derecho, que dice que toda persona que no tenga derechos sobre la tierra está cometiendo un ilícito, evidentemente en lo que hace a la presencia estatal desde el Ministerio de Seguridad no están actuando de forma satisfactoria porque amparan a quienes están ocupando esas tierras y no lo hacen en protección a las familias, a las personas que adquirieron esas propiedades, por eso es importante saber de qué lado uno está, más allá de saber si existe necesidad, porque las personas que no tienen un vivienda un techo el estado debe garantizarles esto, pero entiendo que no es la vía ocupando, usurpando tierras ajenas, de allí la importancia del gobierno y el Ministerio de Seguridad no está trabajando en esa línea, sino en perjuicio patente de los ciudadanos que tienen una propiedad”.

Al ser consultado sobre la situación de la Argentina señaló “es una situación compleja, las variables macroeconómicas, así como el día a día de los ciudadanos, comerciantes, emprendedores, es muy complicado, nosotros desde la oposición, en mi rol en el Congreso, le hemos dado al presidente así como al Ministro de Economía, le hemos dado las herramientas para que pueda mejorar todo lo que tiene que ver con los acreedores externos, en cuanto a las medidas que se han tomado con respecto a los pequeños comerciantes están en una situación difícil y necesitan de más oxígeno, necesitan de más normativas para que puedan sortear esta situación”.

Así mismo indicó que es importante la Ley de Quiebras que está pendiente en el Senado de la Nación, ya que esto le permitirá no cerrar definitivamente, es significativo el respeto al sector productivo, para que puedan mejorar todo lo que hace a la exportación, a la posibilidad de producir más en ese sentido el estado debe ser un facilitador.

La libertad es un principio fundamental, si bien entendemos la difícil situación de pandemia debemos trabajar para que este tipo de excesos, de abusos no se sigan produciendo en la provincia

Por su parte hizo referencia a la situación económica y social de la provincia de Formosa “esto es muy difícil hace mucho tiempo, la provincia tiene los índices más elevados de pobreza, indigencia, factores que hacen al bajo nivel educativo, aspectos que hacen a la posibilidad de generación de fuentes de trabajo distintos a la actividad pública, ahí entiendo se debe trabajar mucho para que Formosa pueda apuntalarse, este gobierno no lo hizo, y entiendo no lo va a hacer porque la política de este gobierno es solo generar empleo público, siendo que Formosa tiene un potencial especialmente en zonas productivas, en servicios, así como en el turismo, más que nada para darle la posibilidad a nuestros jóvenes de conseguir trabajo y no tengan que ir a otros países”.

Para culminar manifestó su solidaridad con lo sucedido al concejal Daniel Caballero y dijo “entiendo la situación incómoda, irregular que está pasando, por lo tanto todo mi rechazo a este tipo de medidas y mi solidaridad con el concejal, esto tiene que ver con el respeto a las libertades individuales, vivimos en democracia, y la libertad es un principio fundamental, si bien entendemos la difícil situación de pandemia debemos trabajar para que este tipo de excesos, de abusos no se sigan produciendo en la provincia, este gobierno provincial tiene como característica el manejo cuasi autoritario, que sin lugar a dudas limita la libertad de movimientos de muchos, de trabajadores y personas que tienen que realizar actividades, agrego también que se debe realizar una ayuda a los gastronómicos, jardines, gimnasios, actividades deportivas que se puedan abrir con los protocolos estrictos, pero tanto con esto como con lo ocurrido que se pueda aplicar el sentido común”

