Carpinteros reclaman que los dejen trabajar. “Ellos topan, queman montes, matan animales, convierten riqueza en cenizas y generan pobreza”, dijeron

El trabajador de la madera de Palo Santo Dionisio Levi Alegre expresó su pesar por no poder trabajar, y sostuvo “somos productores que trabajamos en aserraderos, carpinterías, todos trabajamos con la madera, y en este caso tenemos un conflicto con los de Bosques que nos hacen secuestrar toda la madera, son miles de toneladas que están en la policía, ya reclamamos que se devuelva para que podamos seguir trabajando, pero no hay repuestas de nadie”.

Lo único que hay en el pueblo son carpinterías y aserraderos, y con ellos trabajan los obrajeros, ladrilleros, carboneros y hasta los almaceneros

Además expuso “lo único que mantiene el pueblo acá en Palo Santo es la carpintería y los aserraderos no hay otra empresa, no tenemos ayuda de nadie, ni de intendente ni de gobernador, a pulmón trabajamos, hay gente más antigua que yo trabajando de esto, y ahora no pueden porque desvaciaron todas las playas y (la policía) se llevaron toda la madera”.

No nos dejan ni pagar Impuestos para seguir trabajando, la única plata que circula son de los planes sociales, persiguen a los que trabajan

Levi Alegre dijo “necesitamos que nos den una oportunidad o nos den un vale algo para pagar los impuestos para que podamos seguir trabajando y trayendo la madera, antes trabajábamos bien porque estaba un jefe de bosque que nunca nos hizo un problema, es ahora el tema hace dos meses, y esto afecta a todo el pueblo a ladrilleros a carboneros, almaceneros a todos porque la plata ya no circula”.

Dejen al pueblo de Palo santo trabajar tranquilos

Para culminar indicó “esto es lo que mueve todo acá, por ende no soy solo yo a mucha gente le perjudica esto, ¿Cómo vamos a pagar la luz si o seguimos trabajando con la madera?, nadie nos va ayudar a pagar nuestros impuestos entonces pedimos que dejen al pueblo de Palo santo trabajar tranquilos con la madera, que cobren sus impuestitos y así seguir trabajando”.

Acá estamos pagando los pequeños carpinteros por temas políticos, los políticos se pelean y perjudican a los trabajadores

El carpintero Félix Montiel de Palo Santo en comunicación con la Prensa expresó que tienen un grave problema en la localidad, sobre todo los pequeños productores que son los más perjudicados, porque no se consigue madera, pese a esto deben seguir trabajando, por lo menos con rodillos pequeños que son maderas muy cortas, pero igual nos secuestra la policía.

Todo lo que cortamos nos terminan secuestrando, así que ya no sabemos cómo seguir, no entendemos por qué no nos dejan trabajar

El carpintero de Palo Santo manifestó “todo lo que cortamos nos terminan secuestrando, así que ya no sabemos cómo seguir, no entendemos por qué no nos dejan trabajar pese a que intentamos buscar una solución, pero esto ya no da para más dentro de la carpintería somos varias familias, que viven de este trabajo, acá en el pueblo la mayoría somos carpinteros, no hay otra cosa y debemos sobrevivir, a mí me sacaron mis seis rollitos, y al sacarme eso ya me perjudican mucho”.

Patio de la Comisaría de Palo Santo con madera secuestrada a los pequeños carpinteros

Además explicó “yo rebuscándome trato de juntar mi platita para comprar esa madera y me perjudican mucho porque me sacan todo, antes no era así se podía trabajar tranquilo, no había problemas pero el tema acá es que estamos pagando los pequeños carpinteros por temas políticos, es decir entre políticos se pelean y no se dan cuenta que perjudican a los trabajadores, y ellos no entienden como están perjudicando a los carpinteros, por eso lo damos a conocer para que toda la comunidad de Formosa sepa lo que está pasando acá”.

Nosotros no robamos, solo queremos trabajar, pero no nos dejan

También indicó que ellos no robaron ni quieren otra cosa que no sea trabajar, por ello espera una solución, llegar a un acuerdo, y por más que ahora exijan que todos estén en blanco, pero por el tema de la pandemia es imposible realizar ningún trámite para regularizar su situación.

El carpintero sostuvo “queremos una solución por lo menos hasta que pase la pandemia del COVID que nos dejen rebuscarnos, que nos dejen seguir trabajando sin problemas, si después de esto no queremos estar en regla si es otra cosa, pero en este momento no se puede hacer nada, porque estamos atados.

DESMONTES IMPRODUCTIVOS

Por ejemplo muy cerca de Palo Santo hay un campo que demontaron hectáreas y hectáreas, y quisiera saber que alguien me dé una respuesta en ese tema, como puede ser que ellos aplasten esos montes, aplasten todo, arrollan todo, tiran gasoil y le prenden fuego, y eso nadie aprovecha e inclusive los de Fauna donde están? porque ahí se matan muchos animales como el tatú u otras especies”.

Ellos topan árboles, matan animales y notros –para algunos políticos- somos los peores criminales

Continuó exponiendo “están matando animales con las topadoras, fundiendo árboles, pero a ellos no se les dice nada, ellos si tienen el derecho, y nosotros que necesitamos trabajar, porque traemos algunos arbolitos –para algunos políticos- somos los peores asesinos de árboles”.

Se topan y queman montes vírgenes que son reserva, y eso es una pérdida de riqueza enorme, un solo camión de madera cuesta $ 165 mil, están convirtiendo riquezas en cenizas

Por su parte el carpintero Omar Masin comentó “hay una contradicción muy grande con el tema del topado, porque no se topan montes grandes y sin madera, se topan montes vírgenes que son reserva, y eso es una pérdida de riqueza enorme, llevan un camión valuado en 30 toneladas, valuado en 165 mil pesos y esa plata en vez de convertirla en riqueza la convertimos en cenizas, entonces hay una contradicción con la quema de bosques con el topados de bosque y algunos son de reservas, montes que tienen mucha riqueza”.

Hay árboles que se esperaron 100 o 200 años para que crezcan y hoy le meten topadoras y fuego

Señaló también “alguien acá no está informando la realidad, y dicen que los carpinteros están irregular o que nadie paga nada, eso no es cierto, los impuestos están altos, nos cobran el 30% de IVA, otros que son a pequeños productores pagan 45% de IVA más rentas, entonces no es que la gente no paga nada, pagan el servicio, pagan intereses más la mitad, si paga repuestos, si compran mercaderías todo tiene un impuesto, es decir pagamos muchos impuestos indirectos, esa es una cadena de valor agregado que no se si el gobierno no tiene esa información, porque eso les genera mucha riqueza”.

Para culminar dijo “hay pequeños productores muy precarios, y les exigen que estén en forma, que se paguen impuestos, Rentas, eso es una entrada de ingreso para la provincia, entonces algo está fallando.

No sé si son los ministros o la cadena de información a la gente del gobierno de que se está desperdiciando una riqueza muy grande que tenemos, hay árboles que se esperaron 100 o 200 años para que crezcan y hoy le meten topadoras y fuego.

Los convierten en ceniza en vez de convertirlos en riqueza, es decir se los está desperdiciando y creando pobreza, entonces es allí donde algo está fallando y nosotros no estamos en contra del gobierno al contrario queremos seguir trabajando para generar riqueza y valor agregado al producto”, concluyó.

