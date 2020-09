Celauro: “me tengo que enterar de lo que pasa en mi ciudad por la tele, tengo que escuchar al ministro González para saber qué pasa acá, y eso me molesta”

8

El intendente de Clorinda, Manuel Celauro, está molesto con el modo en que se están manejando desde el Consejo de Atención Integral a la Emergencia y dice que “ahora los clorindenses estamos siendo estigmatizados, ni para hacerse tratamientos oncológicos están dejando ir a los vecinos a Formosa”. Además se quejó que “yo me tengo que enterar de lo que pasa en mi ciudad por la tele, como cualquier hijo de vecino miro y escucho qué dice el ministro González”.

Clorinda sigue bloqueada aunque ha flexibilizado algunas medidas. Sin embargo, su intendente, Manuel Celauro, no oculta su malestar por el manejo de la información y el accionar que están teniendo para con él y su Municipio, desde el Consejo de Atención Integral a la Emergencia. Aclara sin embargo que “no puedo decir que nunca me han respondido, al contrario, las veces que he llamado al ministro de Economía, que levanté el teléfono para hablar con cualquiera del Gobierno Provincial, el ministro con Jorge González, todos me han atendido. Pero debo decir que como intendente de la ciudad de Clorinda, debo responder por mi gente, y lo cierto es que hoy no tengo mayor información que la que tiene cualquier hijo de vecino, me tengo que enterar de lo que pasa en mi ciudad por la tele, tengo que escuchar al ministro González para saber qué pasa acá, y eso me molesta” (sic).

En la segunda ciudad de Formosa, según el propio Celauro, llevan ya hechos casi 3 mil hisopados, de los cuales, han resultado positivos unos 10 cuanto mucho. Y disparó: “Quiero ver si en Formosa, en una zona como en el Circuito Cinco si se hacen testeos masivos como acá, aguantan que de casi 3 mil hisopados les den 10 positivos nomás, todos estamos en las mismas condiciones, a todos nos puede pasar porque esto es asintomático, lo mismo ocurriría si se hace en la Plaza San Martín”.

Según el intendente Celauro, en Clorinda hay aproximadamente unas 100 mil personas y destacó que “hemos sido un ejemplo en cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias, el comercio cerró en un 95%, la gente acató lo que se ordenó desde el Consejo y merecemos saber por lo menos que está pasando. Yo cuando vino el doctor (integrante del Consejo de Atención Integral a la Emergencia y Jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano, doctor Mario) Romero Bruno, les dije a mi gente, que estábamos complicados, y se lo dije en la cara a él, y al otro día, decidieron cerrar y bloquear a la ciudad”.

Dijo además que “ahora no sabemos ni cuántos hisopados en realidad se realizaron, no sabemos si harán más, porque de los primeros 531 aproximadamente que se hicieron en su momento, no nos informaron hasta después de una semana; y todavía faltan. No es clara la información y la gente me pregunta, y yo no tengo qué responderles porque la verdad es que no me informan, y eso no me parece nada bien“.

Clorinda debería levantar el bloqueo este próximo lunes, al cumplirse sus 14 días establecidos desde el Consejo. Si no hay más casos positivos y no se registra la circulación viral, debería volver a la normalidad como el resto de las localidades.

Fuente: Radio Uno

