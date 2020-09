Lo del “agua garantizada para todos”, en medio de la gran sequía no solo es cuento para tapar la realidad, sino para ocultar un gigantesco negociado

1

En medio de la más grande sequia de los últimos 20 años, totalmente inexplicable en una provincia asentada sobre el mayor acuífero del mundo (el Guaraní) y rodeada de caudalosos Ríos (Paraguay, Pilcomayo, Bermejo), el gobierno provincial y el partido de Gobierno que lleva 37 años ininterrumpidamente en el ejercicio irrestricto de la suma del poder público, lanzó una agresiva campaña mediática para intentar convertir su enorme fracaso en la administración de los recursos hídricos, en un relato fantástico que oculte la penosa y angustiante realidad y por sobre todo, el gigantesco negociado montado desde hace 37 años y que funciona, precisamente sobre la base que nunca de solucione definitivamente el problema hídrico.

Las grandes obras hídricas ya fueron diseñadas, aprobadas, financiadas internacionalmente, y comenzadas a ejecutar en 1974, en 1982 la obra de la canalización de los desbordes del Bermejo a Laguna Yema y que de Yema, iban a derivar agua a Lomitas y a Pirané ya estaban terminadas en su primer etapa.

Con el advenimiento de la democracia y el acceso del PJ al poder, funcionarios y “empresarios-funcionarios”, descubrieron un gigantesco negocio no solo económico sino hasta político y hasta de clientelismo y dominación social que persiste con más fuerzas hasta la actualidad: el movimiento de suelo, los fortalecimientos de las defensas y el acarreo del agua a pobladores criollos y comunidades aborígenes y colonias vecinas.

La realidad del productor que desnuda el relato de El Modelo formoseño

Hoy no solo los punteros del PJ manejan y lucran con la distribución del vital líquido en casi toda provincia, sino que los propios intendentes, el administrador del Servicio Provincial de Agua Potable SPAP y los empresarios y funcionarios más acomodados son dueños de camiones de aguas y monopolizan las empresas que hacen los trabajos de movimiento de suelos en toda la provincia (un trabajo tan costoso, como incomprobable).

Tanto la distribución del agua, como el movimiento de suelo seria el origen de la enorme riqueza de los responsables de la red de negociados, que en esta arista tendría como una de sus principales cabezas al Ingeniero Vargas Yegros, titular del SPAP, que no solo serían dueños de camiones y los responsables de la distribución del Agua, sino de empresas ligada a la construcción y mantenimiento del movimiento de suelo y de las obras hídricas, entre otras.

Un gigantesco negocio redondo: reparto y me distribuyo a mi mismo las obras y los servicios, todo o casi to queda en casa, porque eso no evitaría que tengan que pasar con el sobre manila con el efectivo del retorno por el 3er. Piso de Aramburu al 700.

Así, las empresas del Ingeniero Vargas Yegros, o las ligadas al titular del SPAP, serian LOMA HERMOSA: que tendría como titular formal, Ingeniero Aguirre , pero tertenecerian al Senador Jose Mayans y Vargas Yegros, al igual que ALFA ING SRL que tendría como titular formal Espinoza y Vargas Yegros y BTN SRL que tendría como titular formal a Germán Torrano, en sociedad con Vargas Yegros.

Ampliaremos…

